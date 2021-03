Monster Hunter Rise : Vacances, ruptures de stock… Lancement fabuleux au Japon

Il y a de cela des dizaines d’années, dans le Japon des années 80/90, une série de jeux piétinait tout sur son passage. Fort de son succès toujours croissant et à cause de l’engouement des joueurs, le 3ème volet de cette série a été le moteur d’un certain nombre de changements, notamment dans la commercialisation des titres, les éditeurs préférant alors fixer les dates de sortie de jeu en fin de semaine pour éviter l’absentéisme dans les bureaux et les salles de classe. Cette série, ce n’est naturellement pas Monster Hunter mais bien Dragon Quest.

Pourquoi un tel rapprochement ? On va s’expliquer. C’est vrai que cette histoire est connue de beaucoup, si bien qu’à l’heure d’internet, il est difficile de séparer les faits des contes de fée. Ceci dit, si Dragon Quest a bien tenu un tel rôle à l’époque, aujourd’hui, il semblerait que Monster Hunter Rise entend bien prendre cette position.

Effectivement, le soft n’est toujours pas dans les rayons mais la fièvre a bel et bien atteint les fans (et on ne parle pas de coronavirus). À quelques jours de la sortie (programmée au 26 mars comme chez nous), les plus grands sites commerciaux de l’archipel (Tsutaya, BIC Camera, … et même le site de Nintendo) rejettent à présent les précommandes, rapportant qu’il ne reste plus de version physique du jeu. Si on se doute bien que les scalpeurs sont également de la partie (habitude plus que récurrente ici), il se pourrait bien que le titre fasse un démarrage canon au Japon.

Et d’autres indices nous permettent de prendre conscience de l’ampleur de ce phénomène. Alors pour ce qui va suivre, prenez tout de même des pincettes car l’info vient du net et que les rumeurs y circulent également très vite… Ceci étant dit, hier, une nouvelle a fait un petit buzz chez les fans de MonHun et de jeu vidéo sur Twitter et sur les forums. Cette dernière indiquait que, en raison du nombre élevé d’employés ayant réclamé une journée de congé pour la sortie du jeu, certains business ont simplement décidé de s’accorder une fermeture exceptionnelle. Une nouvelle cocasse donc en notant en plus que “MonHunYasumi” (ou “congé Monster Hunter”) a eu un petit pic de popularité sur le Twitter nippon.

Alors, afin de palier l’absence de quantité suffisante, avez-vous précommander votre jeu ? Monster Hunter Rise sort ce vendredi 26 mars sur Nintendo Switch. Les versions dématérialisées ne devraient pas subir de rupture. Enfin, une version PC est prévue pour le début de l’année 2022.