Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin détaille sa feuille de route

Voilà, nous sommes presque à l’aube d’une nouvelle aventure. D’ici une poignée de jours maintenant (le 9 juillet pour rappel), la chasse reprendra de plus belle dans l’univers de Monster Hunter avec Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, l’occasion pour les amateurs de Rise et de World de ressortir les aiguisoirs et de polir leur skill (enfin, oui et non puisque le jeu en question est un RPG au tour par tour et pas un action-RPG mais bon…). Et, quitte à séduire les chasseurs et “riders” apeurés à l’idée de pas en avoir pour leur argent, Capcom rassure.

Ouais, le mot “rassurer” est probablement le plus adapté ici puisque l’éditeur a profité de sa dernière intervention avant la sortie du jeu, présentation qui s’est tenue vendredi et durant laquelle il enchaînait intervales musicales et révélations sur son soft, pour confirmer son intention de supporter le soft au moins jusqu’au mois d’octobre. Une attention délicate qui ne devrait pas laisser les joueurs de marbre.

Mais dans les faits, qu’est-ce qui nous attend donc dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin dans les mois à venir. Hé bien, comme pour les derniers jeux de la série, du contenu solo et multi devrait être ajouté au fil des mois, à raison d’une vague d’éléments inédits par mois (sauf en septembre, mois où il en aura 2). Si le premier mois sera léger, notamment parce qu’il y aura déjà beaucoup à faire avec le jeu de base, l’éditeur offrira quand même aux joueurs d’ajouter le Chumsky à leur équipe (il accompagnera parfaitement les joueurs qui se pareront de l’armure de Kamura).

Dès le mois d’août, le titre recevra de nouveaux défis et de nouveaux Monsties (le nom que le soft donne aux bestioles vous accompagnant vu que “Pokémon”, c’est déjà pris). Justement, le 5 août, le jeu accueillera 3 bestioles seulement 2 d’entre elles pourront vous accompagner au combat : le Glavenus Lame-Chaos et l’Astalos Prince-Orage. Ceci dit, le Kulve Taroth devra être affronté (en coop) si vous voulez l’armure rare que ces morceaux permettent de construire. En septembre, bien du monde donc puisque le Mizutsune Perce-Âme, le Gammoth Givre-Ancien, le Kirin Oroshi, le Rathalos Roi-Enfer et le Tigrex Magma pourront rejoindre vos rangs dans 2 mises à jour. Le Kulve Taroth fera encore son retour mais n’entrera pas dans votre bestiaire de poche. Enfin, le mois d’octobre offrira la vedette au Rathalos et Rathian dans leurs robes de métaux précieux et à un monstre secret (qui introduira une armure surpuissante).

Un programme indéniablement chargé pour les fans donc qui pourront s’y adonner très prochainement puisque Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sortira sur PC et Nintendo Switch dès le 9 juillet. Ho ! Un dernier point: toutes ces nouvelles bestioles, quêtes et armures seront gratuites, comme celles de Monster Hunter Rise. Maintenant, devant tant de générosité, on vous partage le trailer d’hier et rappelons qu’une démo est disponible sur les supports accueillant bientôt le titre.