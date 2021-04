Capcom Arcade Stadium – La Switch perd son exclu

En février dernier, Capcom offrait aux utilisateurs de jeux Switch la possibilité d’émuler la fièvre qui animait les salles d’arcade japonaises dans leurs salons. Avec Capcom Arcade Stadium, les groupies de la console hybride qui le souhaitaient pouvaient ajouter à leur collection une trentaine de jeux Capcom issus de l’âge d’or de l’arcade tout en s’épargnant l’air moite et chargé de tabac des salles de jeu nipponnes. Un petit bonheur jusqu’alors exclusif à la machine de Big N qui ne devrait plus durer très longtemps.

Le pot-aux-roses nous est aujourd’hui dévoilé par Microsoft. En effet, le géant américain vient tout juste de mettre à jour la liste des jeux attendus sur ses consoles dans les mois à venir, une liste qui annonce justement la venue de la compilation aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series (page que vous pouvez retrouver dans les sources, sous l’article). Cette dernière devrait apparaitre sur les consoles de Microsoft dès le 17 mai.

Cependant, tirons des conclusions (en notant qu’elles pourraient être hâtives en l’absence de commentaires des différents intéressés), il est très probable que la collection apparaissent également sur PC, PlayStation 4 et 5. Attention, en l’absence de commentaires des autres intéressés, rien ne confirme pour le moment cette hypothèse. Néanmoins, il est rare qu’un éditeur tiers mise tout sur Microsoft uniquement et plus particulièrement sur ses consoles. Il y a donc fort à parier que les autres supports finissent par accueillir le recueil de jeux d’arcade signé par le géant d’Osaka.

Pour rappel, Capcom Arcade Stadium est un logiciel gratuit émulant de vieux jeux d’arcade issus du catalogue de la firme japonaise. Ne disposant que d’un soft dans sa formule initiale (1943: The Battle of Midway), cette liste peut être étoffée avec des packs de contenu supplémentaires au nombre de 4 (3 petits représentant différentes époques à 15 euros/pièce et 1 grand qui contient l’ensemble pour40 euros). Ces jeux ainsi émulés disposent de nouvelles options graphiques ainsi que la possibilité de rembobiner (en cas d’accident) ou de sauvegarder et charger à tout moment.

Alors, vous laisseriez-vous tenter par cette offre ? Capcom Arcade Stadium devrait arriver sur Xbox One et Xbox Series des le 17 mai. Vous devriez également pouvoir y jouer sur PlayStation 4, 5 et PC. En attendant, c’est sur le Nintendo eShop de la Switch que vous pouvez le trouver.