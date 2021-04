Ghosts ‘n Goblins Resurrection débarque sur d’autres supports

Grincer des dents avec Ghosts ‘n Goblins (ou même Ghouls ‘n Ghosts), c’est normal. Cette série de jeux, signée Capcom, est connue pour cet effet et, comme le confirme le test de notre cher Kyujilo, Ghosts ‘n Goblins Resurrection respecte cette tradition (malgré l’ajout bienvenu de niveaux de difficulté). Et pourtant, notre test n’a pas relevé que la difficulté du titre. Quand on observe les commentaires, on est contraint de reconnaître que certains sont frustrés par l’absence du jeu sur les autres machines. Vous êtes déçu aussi ? Rassurez-vous, il arrive !

C’est désormais officiel, le titre originalement sorti sur Nintendo Switch le 25 février dernier devrait arriver dans un futur plus ou moins proche sur d’autres supports. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Capcom par le biais d’un trailer (que vous pouvez visionner plus bas sur cette page) et qui indique que la dernière opération de sauvetage conduite par Arthur arrive prochainement sur PlayStation 4, Xbox One et naturellement sur PC (via Steam).

Une excellente nouvelle qui se voit entachée par un point cependant : à l’heure actuelle, aucune date de sortie n’a été annoncée pour les autres supports. Un coup dur donc pour les fans qui attendent le chevalier sur leurs rutilantes consoles en cours d’obsolescence et les joueurs PC qui vont devoir faire preuve d’encore un peu de patience (au pire, prenez ça comme un premier enseignement, la patience est également une arme dans ce jeu).

Ghosts ‘n Goblins Resurrection arrivera prochainement sur PS4, Xbox One et PC. Pour le moment, il n’est disponible que sur Nintendo Switch. Et afin de ne pas égratigner vos armures avec nos sarcasmes, vous pouvez toujours attendre la sortie du titre en caleçon. Promis, on ne regarde et on ne juge pas.