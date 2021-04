GetsuFumaDen: Undying Moon – Konami part en quête de remake

Cela fait des années maintenant que le train-train des portages et des remakes tourne inlassablement, des années que certains studios puisent dans leur patrimoine de licences plus ou moins connus pour les revendre sous de nouvelles jaquettes, avec parfois un petit lissage graphique. Pourtant bizarrement, Muramasa: The Demon Blade, un action-RPG magnifique à l’esthétique japonisante, n’y a toujours pas eu droit. Soit, si Vanillaware ne se charge pas de vendre les charmes des contes nippons, Konami a également de quoi faire. Aujourd’hui, on découvre GetsuFumaDen: Undying Moon.

Nous le comparons à Muramasa mais en vrai, le titre serait plutôt à comparer avec Ghosts’n Goblins puisque tous deux sont de vieilles licences et qu’elles ont, l’une comme l’autre, eu droit à un impressionnant coup de bistouri. Effectivement, GetsuFumaDen: Undying Moon reprend la formule d’un jeu intialement sorti sur Famicom au Japon en 1987 mais l’associe aux tendances d’aujourd’hui en rajeunissant ce hack-and-slash avec des injections de rogue-like.

À l’instar du titre de Capcom, celui de Konami a profité d’un soin tout particulier sur le plan graphique comme le confirme sa direction artistique chatoyante, largement inspirée par l’art japonais du 17/19ème siècle et de pièces comme le “Tsunami” de Katsushika Hokusai. Un choix esthétique judicieux donc puisqu’il est en complète adéquation avec l’approche “dark fantasy nippone” du jeu.

Mais plus encore, un choix qui devrait rendre votre voyage en enfer plus mémorable encore. En effet, ce soft vous permet de prendre le contrôle du chef d’un clan dont le rôle et de protéger le monde des vivants. Pas de bol, les limbes retiennent un fléau qui devrait bientôt se déverser sur ce monde. Notre héros est donc chargé de descendre en enfer et de régler le compte de ces menaces, armé avec les puissants artefacts de son clan.

GetsuFumaDen: Undying Moon dévoilera les contes lugubres du Japon et leurs charmes aux joueurs PC en accès anticipé dès le 13 mai et sur Nintendo Switch dans le courant de l’année prochaine (en 2022 quoi…). Maintenant, nous vous laissons découvrir ce titre surprenant avec son trailer d’annonce occidental (30 secondes de vidéos rythmées) et japonais (une vidéo plus longue et qui illustre bien mieux le jeu).