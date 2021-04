The Great Ace Attorney Chronicles annoncé et daté en Occident !

C’est une nouvelle qui ne demandera aucune objection de notre part, tant elle nous fait plaisir et tant elle doit rendre heureux bons nombres de fans occidentaux de la licence Ace Attorney. Capcom a en effet annoncé que The Great Ace Attorney Chronicles est sur les tablettes de sortie du monde occidental, ce qui veut dire en d’autres termes qu’il verra bien le jour dans nos contrées.

Pour les profanes ou les nouveaux venus dans la licence, sachez qu’il s’agit là d’une compilation de 2 spin-off sortis uniquement au Japon et connus sous les noms de The Great Ace Attorney: Adventures et The Great Ace Attorney 2: Resolve. Tous deux nous embarquent au 19ème siècle dans la peau d’un ancêtre de Phoenix Wright, déjà lui-même avocat et défenseur de la justice. Voilà un bref topo qui devrait vous éclairer un peu plus.

Se déroulant à la fin du 19e siècle, pendant la période Meiji au Japon et l’ère victorienne en Angleterre, The Great Ace Attorney Chronicles suit Ryunosuke Naruhodo, qui s’efforce de démêler le vrai du faux et de faire acquitter ses clients au tribunal. Les joueurs découvriront les mystères qui se cachent derrière 10 affaires passionnantes aux côtés de personnages excentriques, dont le détective local Herlock Sholmes.

Bien que spin-off, The Great Ace Attorney Chronicles se démarque un peu de son modèle et apporte à la saga quelques particularités qui le rendent unique en son genre d’un point de vue du gameplay avec notamment deux features inédites. La première, la “Danse de la Déduction”, nous permettra de corriger la logique excessive de Sholmes (qui est donc Sherlock Holmes sans les droits, chose que l’on a déjà vue dans la série avec Maurice Leblanc) pour nous permettre de mieux identifier des indices en nous servant par exemple d’éléments visuels.

La seconde, appelée “Examens de synthèse”, servira dans la salle d’audience et nous permettra de tenter de mettre en évidence les divergences entre les 6 jurés présents pour essayer d’obtenir un verdict en notre faveur. Hormis ces deux nouveautés, The Great Ace Attorney Chronicles ne devrait par contre pas trop bousculer les fans de la licence, puisqu’il reprend pas mal des mécaniques classiques de cette dernière, tout en ayant par contre sa propre identité.

Voilà qui est prometteur. Sachez aussi que The Great Ace Attorney Chronicles nous arrivera forcément dans une version remastérisée pour l’occasion avec l’intégration de voix anglaises fraichement enregistrées en plus des traditionnels doublages japonais. Cette compilation sortira le donc le 27 juillet prochain en version numérique uniquement sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC via Steam.

Néanmoins, et même si nous aurions aimé une version physique, quelques bonus gratuits viennent agrémenter nos versions occidentales, alors qu’ils ne l’étaient pas au Japon. Ainsi, nous aurons le droit de découvrir 8 mini histoires supplémentaires et de revêtir 3 costumes alternatifs, alors qu’une nouvelle Galerie d’Art nous permettra de découvrir des aperçus des illustrations des jeux, et que l’Auditorium nous offrira le loisir de réécouter des musiques ou encore de découvrir l’envers du décor concernant la conception des doublages.

Enfin, aucun prix n’a pour le moment été annoncé, mais un trailer a été diffusé par Capcom pour l’annonce du jeu. Bande-annonce que nous vous invitons à visionner ci-dessous.