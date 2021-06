[E3 2021] La présentation de Capcom en quelques mots

Inutile de tourner autour du pot, la présentation de Capcom était loin d’être un succès et semble confirmer un point crucial : l’E3 a réellement besoin de faire peau neuve… En effet, hormis Microsoft qui semble avoir ravi les joueurs avec une émission riche et dense (qui n’a naturellement pas convaincu les réfractaires au Game Pass et les râleurs), les shows s’enchaînent et le sel coule à flots… Un constat devenu tristement limpide avec la présentation de la firme d’Osaka qui n’a fait que brasser du connu…

Et pourtant, ils avaient prévenu… Effectivement, peu avant la présentation, le studio avait annoncé qu’il parlerait de Resident Evil Village, de Monster Hunter Rise, de Monster Hunter Stories 2 et de The Great Ace Attorney Chronicles, mais ils auraient peut-être dû préciser qu’ils n’allaient en fait parler que de ça… Enfin, on est là pour revenir dessus, alors parlons-en.

Pour Resident Evil Village, l’éditeur est tout d’abord revenu sur le succès de son jeu en remerciant les joueurs de leur confiance et en rappelant que Resident Evil Re:Verse, le stand-alone multijoueur offert à ceux qui ont acheté le huitième volet de la série, débarquera prochainement sur PS4, Xbox One et PC. Ce contenu additionnel qui permettra aux fans de savourer leurs amours de l’IP plus longtemps devrait débouler durant le mois de juillet. Ils ont également ajouté, sans préciser la nature de l’objet en question, que du contenu additionnel pour RE8 était aussi en cours de développement, mais pour ça, il faudra attendre…

Puisqu’on en est à parler de jeux sortis, autant parler de Monster Hunter Rise. On commence avec une collaboration, avec Monster Hunter Stories 2 qui démarrera le 18 juin. Cette dernière permettra l’addition d’une nouvelle quête et d’une armure décorative. La version 3.1 déboulera ensuite le 24 juin pour offrir aux chasseurs de nouvelles quêtes et challenges. Enfin, si vous achetez le jeu de la collaboration, en associant vos sauvegardes, vous recevrez en cadeau une autre armure décorative. Monster Hunter Rise sera ensuite mis à jour plusieurs fois pendant l’été pour plus de challenges.

Côté “jeux à venir”, Monster Hunter Stories 2 (toujours attendu pour le 9 juillet sur PC et Switch) s’est longuement illustré dans un trailer… Enfin, son mode histoire à nouveau. Si on comprend bien que le gameplay ne devrait pas être trop différent de celui de l’épisode précédent, un focus ou de quoi rafraîchir la mémoire des fans ne ferait pas de mal au titre. Enfin, au pire, ils n’auront qu’à attendre le 25 juin puisqu’une démo sera proposée aux joueurs sur Switch et PC.

Enfin, coup de grâce, si Monster Hunter Stories 2 n’a pas eu droit à son focus, The Great Ace Attorney Chronicles, lui, se l’est vu accordé. Au programme, une longue session de gameplay où personne ne parle ou presque, pour présenter une partie des nouvelles fonctionnalités, ponctuée par le bruit qui accompagne l’affichage du texte à l’écran… Un point final qui peine à tomber sur une présentation que les internautes ont largement critiquée sur les réseaux sociaux… Comme quoi, les éditeurs et les constructeurs sont peut-être réellement dans leur tort…

Et si le problème venait en fait de nous ? Et si les éditeurs, constructeurs et autres studios n’étaient pas si en tort que ça ? Et si la faute reposait sur nos attentes ? Sur notre course perpétuelle au frisson et à la nostalgie ? On ne peut pas mentir, nous avons nous-même participé à donner à cet E3 une saveur riche en sodium et en iode, mais il faut rappeler (et ce constat vaut aussi pour nous) certains points essentiels que nous sommes nombreux à avoir oubliés visiblement.

Tout d’abord, nos goûts et nos attentes sont nôtres. Rien ne nous force à regarder les présentations de tous les intervenants. On savait tous que Square n’avait pas grand-chose à nous présenter. Pour Capcom, c’était plus clair encore. Ils viennent juste de sortir le dernier Resident Evil et un Monster Hunter. Plus encore, un RPG Monster Hunter approche et ils permettent à The Great Ace Attorney Chronicles de sortir du Japon… Évidemment, il est probable qu’ils aient d’autres projets sous le coude, mais rien ne sert de presser, laissons aux studios le temps de bien faire les choses !

Oui, vous pourriez rétorquer que s’ils n’ont rien à présenter, inutile de participer… Ce n’est pas faux, mais ce serait aussi oublier ce qu’est l’E3. L’E3 n’a pas pour but premier de nous faire rêver, c’est une vitrine commerciale, un endroit où présenter ce que vous avez en rayon et ce qui va rejoindre le catalogue. Et si vous n’avez rien, eh bien vous faites du remplissage. Le choix de Capcom de nous présenter du gameplay de The Great Ace Attorney Chronicles au lieu de Monster Hunter 2 est juste un choix malheureux tant la nature du titre ne se prête pas à l’exercice (le rythme… voilà quoi…), mais n’avez-vous jamais fait du remplissage hasardeux dans vos dissert’ ?

Vous avez le droit de ne pas être d’accord, vous pouvez être déçu… Honnêtement, nous le sommes aussi (nous aurions d’ailleurs adoré voir MegaMan…), mais en fait, ce n’est pas le problème de Capcom, ce sont des problèmes qui vous concernent et qui vous renvoient à l’image que vous voulez donner de la communauté, l’image que vous voulez que les équipes qui vous préparent des jeux aient de vous.

Si vous le vivez bien, c’est cool ; si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne, regardez cet utilisateur Twitter gonfler Katsuhiro Harada en lui demandant avec insistance d’ajouter un personnage qui n’appartient pas à Bandai Namco dans Tekken… C’est priceless. Et, quitte à y être, demandez-vous où vous vous situez par rapport à ça…