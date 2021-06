[E3 2021] Sans surprise, Ubisoft aura fait… de l’Ubisoft

C’est le plus gros reproche qu’on fait à Ubisoft, mais c’est aussi probablement l’une des clés du succès de la compagnie : une recette Ubi qui se décline et se répète dans chacune de ses licences, ou presque. Et d’une façon un peu méta, la conférence de l’E3 2021 d’Ubisoft illustrait parfaitement cette vision des choses : zéro surprise, (presque) uniquement des choses qu’on connait déjà, avec pas mal de satisfaction pour les amateurs des titres qu’on a vu, et cette petite déception malgré tout de n’avoir rien de neuf à se mettre sous la dent. Et ce malgré l’étiquette presque ironique collée sur tous les jeux : “Ubisoft Original” !

Les fans des jeux multi des studios seront satisfaits de voir que Ghost Recon Breakpoint et Rainbow Six continuent d’être alimentés. Le premier avec la promesse de contenus et d’évènements lié au 20ème anniversaire (déjà ?!) de la licence, le second avec Extraction, la dernière itération de R6. Toujours dans l’univers du multi, For Honor, le jeu de combat qui permet de confronter les armures lourdes médiévales à l’habileté d’un samouraï, et plein d’autres joyeusetés anachroniques du même acabit, lance la saison deux de sa 5ème année, avec un nouveau pass de combat, des dieux et de la magie.

Du nouveau (quand même !), mais pas si nouveau que ça : Riders Republic. Le jeu multisports a en effet été annoncé il y a un moment déjà, mais reporté une première fois, comme de nombreux titres l’année écoulée. Il semble néanmoins que cette fois-ci sera la bonne, puisque le jeu possède désormais une date de sortie : c’est le 2 septembre prochain que les amateurs de sensations fortes pourront dévaler les pentes boueuses ou enneigées du monde entier à la poursuite des meilleurs tricks.

On passe rapidement sur l’arrivée des Tortues Ninja au casting du jeu mobile Brawlhalla, qui montre la grosse cote des Chevaliers d’Écailles après le super accueil qui avait été fait à l’annonce du beat’em up néo-rétro de Dotemu, Shredder’s Revenge, comme on passe rapidement sur la longue cinématique de Far Cry 6 qui ne nous a rien appris sur le jeu, si ce n’est que ce sera définitivement un jeu cross-gen.

Des retours en forme de bonnes nouvelles pour les fans : Just Dance aura sans surprise droit à sa sortie 2022, mais surtout Rocksmith, le jeu d’apprentissage de la guitare, qui ressort sur les machines contemporaines. Peut-on s’attendre à des packs incluant les instruments comme on l’a connu sur PlayStation 3 et Xbox 360 ?

Des DLC inspirés de Fall Guys pour Trackmania, du contenu supplémentaire pour Assassin’s Creed Valhalla, dont le mode « touriste » gratuit assez attendu, et des ajouts pour Watch Dogs: Legions (d’ailleurs, il serait temps qu’Ubi prenne conscience qu’Aiden Pearce, protagoniste du premier Watch Dogs, n’est ni charismatique, ni attendu par les joueurs…) viennent presque fermer cette conférence Ubisoft décidemment sans surprise.

« Presque », parce qu’on aura quand même eu droit à une assez grosse présentation du deuxième épisode de Mario + Les Lapins Crétins. Encore une fois, une annonce qui sera bien accueillie par les amateurs du premier jeu, qui était c’est vrai très réussi, mais une sortie qui manque encore cruellement de proposition.

Mais peut-être le salut viendra-t-il du tout dernier jeu entraperçu, et, il faut être honnête, qu’on avait pas vu venir : l’adaptation d’Avatar, le film de James Cameron. Peu, voire pas de gameplay dans cette première vidéo, et encore moins de fenêtre de sortie, mais le jeu accompagnera peut-être l’arrivée au cinéma d’Avatar 2, dont la sortie a été repoussée à 2022.

Un peu de déception à la sortie de cette conférence, puisque Beyond Good & Evil 2 semble toujours perdu dans les limbes de son propre développement, et on avait un maigre espoir d’avoir quelques infos sur le mystérieux projet Star Wars annoncé en grande pompe il y a quelques mois. Et on ne parle même pas de Skull & Bones… !