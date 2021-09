Monster Hunter Rise: Sunbreak – L’extension de taille révélée

Nous avons beau avoir apprécié notre temps sur Monster Hunter World. Autant se rendre à l’évidence, sans son extension Iceborne, l’expérience n’aurait jamais semblé aussi complète. De nouveaux défis et régions, un bestiaire élargi. Bref, de nombreuses heures en plus qui attendaient les chasseurs. Puisqu’il semblerait que ce soit devenu une norme, Capcom et Nintendo ont célébré le succès de Monster Hunter Rise en offrant à son extension future, Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’initiative dans cette édition du Nintendo Direct.

C’est dorénavant officiel, si Monster Hunter Rise n’en a pas encore fini avec ces vagues de contenu additionnel (l’armure cosmétique Rush issue de MegaMan est d’ailleurs déjà disponible), il continuera également de s’étoffer après sa sortie sur PC comme l’a confirmé Capcom avec ce teaser. Et quel teaser ! Un nouveau monstre, un décor jamais vu, l’éventualité de nouvelles options climatiques. Beaucoup de nouveautés et l’éditeur d’Osaka en promet d’ailleurs bien plus encore.

Vous désirez des preuves ? Si vous les croyez plus que vous ne nous croyez nous, un petit tour sur le blog français de la boîte devrait vous en convaincre (un lien pour le rejoindre est disponible dans les sources). Le dernier article promet d’ailleurs une reprise de l’aventure “là où elle s’était arrêtée”, plus de scénario, des monstres inédits (mais ça, nous l’avions compris) et par conséquent armes et armures, compétences et niveaux de rang. Cependant, c’est à peu près tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent pour le moment, il faudra donc revenir si vous en voulez plus (ce sera aussi l’occasion de découvrir son prix puisque, comme Iceborne, pour acquérir Monster Hunter Rise: Sunbreak, il faudra sortir la carte bancaire).

Alors, un avis sur ce contenu additionnel ? Avant de vous plonger dedans, il vous faudra attendre l’été prochain, période durant laquelle Monster Hunter Rise: Sunbreak apparaitra sur Nintendo Switch et PC. La sortie PC de Monster Hunter Rise est, quant à elle, toujours prévue pour le début 2022.