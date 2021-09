Monster Hunter Rise – Nouvelle collaboration sous le signe de Mega-Man

Ne sont-elles sympathiques ces collaborations ? Comme toujours (enfin, au moins depuis que les jeux Monster Hunter se connectent sur internet), Capcom continue d’abreuver le dernier épisode de sa série, Monster Hunter Rise, avec du contenu frais, de quoi offrir aux amateurs de la série un défi original et des bonus cosmétiques. Au grand dam de ce qui attendent quelque chose de plus “nintendo-esque” (et qui ont visiblement oublié que le jeu arrive prochainement sur PC), c’est une fois encore au tour d’une licence maison de s’accaparer la vedette dans une quête spéciale.

Alors, à qui le tour cette fois ? Avions-nous raison la dernière fois en mettant nos billes sur Resident Evil ? Doit-on plutôt attendre quelque chose dans le ton de Strider Ryu, The Great Ace Attorney ou même Rival Schools (ce serait d’ailleurs vraiment cool) ? Peut-on s’attendre à quelque chose au moins aussi cool que Amaterasu ou Akuma ? On vous laisse juge : c’est une fois encore au tour de MegaMan.

Bon, on peut au moins reconnaître que pour une fois, ils ont fait preuve d’originalité. Si Monster Hunter Generations et Monster Hunter World offraient alors aux joueurs des costumes pour Palico aux couleurs du Blue Bomber, cette fois-ci, puisqu’il y a un chien, c’est à lui que revient les honneurs comme le prouve le trailer plus bas sur cette page. En effet, si vous partez en quête avec un Chumsky et que la déesse Amaterasu ne vous semble pas assez cool, vous pouvez choisir d’accomplir votre mission avec Rush, le chien de MegaMan.

Naturellement, cette armure n’est guère plus qu’une armure cosmétique. Pas grand chose de fou à se mettre sous les yeux comme des parterres de fleurs quand vous tracez à toute allure dans les vastes plaines et déserts et pas de disque solaire pour combattre. On se console en notant que, quand vous le chevauchez, il survole le sol et quand vous sautez depuis son dos, un ressort apparaît. Des fonctions qu’on retrouve donc sur le robot canin dans ses aventures originales aux côtés de son maître à armure bleue.

Emballé ? Nous, moyen… Mais on se fera quand même un plaisir de relever le défi quand il sera ajouté au jeu. Quand ? Vous pourrez profiter de cette nouvelle collaboration dans Monster Hunter Rise dès le 24 septembre 2021. Alors, qui sera le suivant selon vous ? On se retrouve en automne pour partager son identité.