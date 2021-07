Street Fighter V: Champion Edition – Capcom annonce un show pour l’avenir du jeu

Street Fighter est et reste un incontournable pilier du versus fighting. Pourtant, il y a quelques jours, nous avions appris que la licence Mortal Kombat était la plus vendue en termes de jeux de baston. Dans le même temps, l’analyste Daniel Ahmad de chez Niko Partners avait révélé un classement des quatre plus grosses saga de combats avec leurs chiffres d’unités vendues et pour Street Fighter ce n’était pas très joli. En effet, la franchise se place en dernière position de ce tableau en ne dépassant pas les 50 millions d’unités écoulées à travers le globe avec un total de 46 millions, loin derrière MK avec ses 73 millions.

Nous avons appris sur les réseaux sociaux que Capcom va tenir un live sur la plateforme Twitch afin de présenter en détail les nouveautés de la prochaine mise à jour du titre s’appelant tout naturellement, Summer Update 2021. Dans cette dernière, nous devrions en apprendre plus sur l’arrivée des prochains personnages Oro et Akira, ainsi que sur du contenu surprise comme le potentiel reveal du dernier personnage à rejoindre le roster du jeu, le tout pendant une bonne heure.

The #SFVSummerUpdate2021 show is coming your way, exclusively on Twitch! Join us for updates and behind the scenes looks on #SFV including Oro, Akira, and more! 🔔 https://t.co/5IhVRFAoLC pic.twitter.com/KbdbY3ZJ4o — Street Fighter (@StreetFighter) July 28, 2021

Nous savons que cette nouvelle mise à jour ne fera pas exploser les ventes de la série, mais elle reste tout de même la bienvenua même si la licence a vraiment besoin d’un bon gros coup de boost pour espérer rattraper la franchise de Warner Bros., ou ne serait-ce que pour dépasser les 50 millions de ventes.

Pour ce faire, la série doit se renouveler en sortant par exemple un sixième opus. Comme nous vous l’annoncions plus haut il ne reste qu’un seul et dernier personnage non connu à rejoindre la liste des nombreux combattants de Street Fighter V lors de cette cinquième et ultime saison. Cela nous étonnerait de voir un jeu de combat recevoir de nouvelles mises à jour sans l’ajout de nouveaux combattants, quand bien même Capcom avait par le passé ajouter de nouvelles mécaniques de combat à son titre, presque sans crier gare.

Et puis même si nous l’aimons, le jeu est sorti il y a cinq ans et commence à dater techniquement donc l’arrivée d’un Street Fighter VI ne serait une nouvelle fois pas de refus. On espère sincèrement cependant que Capcom ne va pas nous ressortir une édition spéciale entre temps, sa spécialité depuis plusieurs années maintenant (coucou Street 4 et ses Arcade Edition et Edition Ultra…).

En tout cas, le rendez-vous est pris et nous sommes très curieux de voir ce que nous prépare Capcom pour cette série que nous apprécions depuis plus de trente ans maintenant, avec ce show dédié à la mise à jour estivale qui sera diffusée le mardi 3 août à minuit heure française sur la chaîne twitch de l’éditeur japonais.