Mortal Kombat met une fatality à Smash Bros et devient le jeu de baston numéro un

Mortal Kombat fait partie de ces licences de jeux de combats iconiques aux côtés de Street Fighter, Tekken ou Smash Bros. Il y a peu, Warner Bros. Games et NetherRealm ont annoncé que Mortal Kombat 11 ne recevra plus de nouveaux personnages, à notre plus grand regret. Afin de nous consoler, ils dévoilent les chiffres colossaux concernant la saga sanglante qui vient d’établir un nouveau record de vente dans l’industrie du versus fighting.

En effet, nous avons appris par le biais d’un communiqué que Mortal Kombat 11 venait de dépasser les 12 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, et que la licence compte désormais 73 millions de copies vendus aux quatre coins du globes, devenant ainsi la saga de baston numéro un devant Smash Bros. A l’occasion, le creative director chez NetherRealm Studios et co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon a montré sa joie lors d’un communiqué de presse officiel concernant tous ces beaux chiffres .

Lorsque Mortal Kombat a été lancé il y a près de 30 ans, je n’aurais jamais imaginé qu’il deviendrait la franchise qu’elle est aujourd’hui avec plus de 73 millions de jeux vendus. Nous avons certains des fans les plus passionnés au monde et nous apprécions le soutien qu’ils nous ont montré au fil des années.

Pour rester avec les statistiques, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners a écrit un tweet montrant un classement où l’on peut voir que Mortal Kombat est bien premier devant Smash Bros avec un écart de 8 millions d’exemplaires vendus. Ils sont suivis de Tekken en bas du podium, et de Street Fighter en quatrième position, qui n’a pas dépassé les 50 millions d’unités vendues à notre plus grand étonnement.

For reference: Mortal Kombat – 73 million units

Smash Bros. – 65.1 million units (March 31, 2021)

Tekken – 51 million units (April 2021)

Street Fighter – 46 million units (March 31, 2021) https://t.co/f0mhQLMzeM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 26, 2021

Comme quoi, un jeu violent et mature se vend mieux qu’un jeu familial tel que Smash Bros. Ceci-dit, Mortal Kombat existe depuis bien plus longtemps que Smash et donc il a pu avoir une belle brochette de jeux. De plus, chaque nouveau jeu MK sort sur toutes les plateformes contrairement à Smash qui est restreint aux consoles Nintendo.

On peut aussi noter que contrairement à la licence de Big N, Mortal Kombat a bénéficié de films adaptant son univers sur grand écran, dont un cette année, ce qui a permis d’augmenter la hype autour du titre. Soulignons également, que MK 11 est ressorti il y a peu sur consoles nouvelles générations dans sa version ultimate ce qui a permis de redonner un coup de boost aux ventes.

On pourrait également évoquer les crossovers qui peuvent faire pencher la balance car, si les deux licences font énormément de crossovers, l’une d’elle va en chercher au-delà du média jeu vidéo. En effet, Nintendo préfère aller récupérer des licences vidéoludiques cultes tel que Metal Gear, Minecraft, ou encore Final Fantasy, pour les implémenter dans son jeu de baston.

Warner Bros. et NetherRealm vont quant à eux aller trouver des sagas hors des murs du JV, en s’attaquant directement aux licences provenant du septième art, tel que Rambo, Robocop ou Terminator. Des franchises qui parlent peut-être à beaucoup plus de monde, et permettent sûrement d’aller trouver de potentiels nouveaux joueurs en dehors de la sphère des hardcore gamers.