[Rumeur] Les devs de Mortal Kombat sur un jeu de combat Marvel

NetherRealm Studios, l’équipe de développement à l’origine des jeux Mortal Kombat et Injustice, travaillerait sur un tout nouveau jeu de combat dans le plus grand secret.

Depuis la sortie de Mortal Kombat 11 en 2019, NetherRealm Studios est resté assez discret sur ses projets en développement. Mise à part ses multiples extensions pour le dernier jeu de la licence MK, nous ne savons pas si le studio travaille sur un tout nouveau jeu MK (ce qui semble peu probable) ou sur une suite à l’excellent Injustice 2.

Les dernières informations suggèrent que le prochain projet de NetherRealm Studios serait une toute nouvelle licence. Et accrochez-vous bien : l’équipe serait en train de développer un jeu de combat Marvel. L’information provient d’un insider bien connu et souvent très fiable, Daniel Richtman, qui a partagé les détails via sa page Patreon.

Ce dernier affirme que le studio développe actuellement un jeu de versus fighting exclusif aux consoles current-gen que sont les PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Selon lui, le jeu serait même déjà en production, mais bien entendu cela est à prendre avec des pincettes.

NetherRealm est devenu en quelques années l’un des pourvoyeurs de rêves de gosses les plus efficaces du monde du jeu vidéo. Explication : rares sont les jeux qui permettent de telles folies que de faire combattre le Joker, Spawn, Rambo, le Terminator et Robocop au sein du même univers. De plus, le studio a déjà pu se faire là main sur l’adaptation de licences de comics en jeux de combats (avec Injustice et Mortal Kombat vs DC Universe).

Cependant, gardons à l’esprit que Capcom a déjà à son actif pas moins de 7 jeux de versus fighting sous licence Marvel. Il sera difficile pour les parents de Mortal Kombat de faire oublier les Marvel VS Capcom et consorts.

Si les planètes s’alignent, peut-être pourrions nous avoir un petit quelque chose estampillé NetherRealm/Marvel au prochain E3 ? Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous tentés par un jeu Marvel made in NetherRealm ? Par un crossover Marvel Vs Mortal Kombat ? Dites-le nous dans les commentaires !