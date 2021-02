Le film Mortal Kombat s’offre un premier trailer sanglant et impressionnant

Alors là, on vient de se prendre une sacrée pêche en pleine poire et ce n’est pas des salades ! Prévu pour aujourd’hui, la Warner a bien diffusé le premier trailer du film reboot Mortal Kombat et quelle ne fut pas notre joie à la découverte de celui-ci, car cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas vu une adaptation cinématographique respecter à ce point son matériel de base et son public !

Cette bande-annonce nous introduit donc à l’univers du film, nous présentant les personnages et les enjeux. Comme déjà révélé, le synopsis tournera autour d’un personnage inédit à la saga de jeux vidéo, un dénommé Cole Turner, qui depuis sa naissance possède une étrange marque sur le corps à l’effigie, mais lui ne le sait pas, du Mortal Kombat. De ce fait, il fait partie des combattants destinés à livrer le combat contre l’Outre Monde pour sauver le Royaume de la Terre.

Rien de bien fou dans ce scénario, mais on n’en demande pas plus. Nous ce qu’on veut c’est de la baston, du sang et des pouvoirs de dingues et c’est précisément tout ce que nous offre cette bande-annonce, avec en prime une side story Sub-Zero vs Scorpion qui à l’air fidèle à celle que l’on connait et qui semble avoir une place importante dans le récit.

Des effets spéciaux, au look des personnages, en passant par le casting et les intentions de réalisation, pas d’édulcoration ici, on est bien dans Mortal Kombat, on est resté bouche bée quelques minutes tant tout semble travaillé et pensé avec soin. Les combats ont l’air dynamiques et admirablement bien chorégraphiés, les personnages utilisent leurs pouvoirs et font même quelques Fatalities des familles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le film, on avait écrit un petit topo sur le synopsis, le casting et les intentions du réalisateur Simon McQuoid qui a donc bien tenu sa promesse et nous livre ici un film sans concession et aussi sanglant que les jeux, dépassant même nos espérances les plus folles. Suivez le lien juste en dessous pour découvrir tout ceci.

Enfin, le film Mortal Kombat est toujours prévu pour sortir en salle le 16 avril prochain, ainsi que sur HBO Max aux États-Unis et on espère que nous autres français pourrons nous en délecter aussi sur grand écran tant il à l’air grandiose. En attendant d’en savoir plus sur ce point précis, on vous laisse admirer le trailer du film dans ses versions originales et françaises.