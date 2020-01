Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge – Enfin en images !

Il se sera fait attendre, la Warner présente enfin le premier trailer de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

Aussitôt annoncé, aussitôt présenté. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, le film d’animation proposé par la Warner et dont nous vous apprenions peut-être l’existence il y a quelques jours, nous est enfin présenté aujourd’hui. La compagnie n’a pas perdu de temps et nous offre le premier trailer de ce film d’animation. Aucune surprise, on y découvre une grande partie du casting classique de la série rappelant par déduction que, même si ce film devrait majoritairement être axé sur le point de vue du plus jaune des ninjas, il sera une relecture de l’histoire originale. Comprenez donc qu’il traitera du premier Mortal Kombat, du premier tournoi opposant le Royaume Terre au Royaume Nether (du moins, le premier qui nous aura été raconté) et la quête de vengeance de Scorpion face à Subzero, le grand frère de… bah du Subzero d’aujourd’hui (nous tenons à rappeler que ce grand frère, on le connait sous le nom de Noob Saibot maintenant).

Ce trailer, en plus de nous présenter son casting, nous permet de nous faire une idée du look de l’œuvre finale et du casting de doublage de haute voltige. Rappelons par ailleurs que figurent dans le casting John DiMaggio, Jennifer Carpenter et Joel McHale, qui fait ici office de superstar parmi tous ces noms qui ont pourtant de quoi faire frémir les amateurs d’animation outre-atlantique. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est prévu pour une sortie au printemps 2020 en direct to DVD et en vidéo à la demande. Vous pouvez à présent vous faire une idée de ce qui vous attend dans ce film en regardant la bande-annonce ci-dessous. Si les enfants sont dans le coin, rassurez-vous, nos rédacteurs n’ont pas développé de trauma au visionnage.