Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge – Il vient par ici

L’iconique ninja jaune de la série de jeu de baston sanglant devrait tenir la vedette dans Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

En plusieurs décennies, des licences vidéoludiques qui se sont lamentablement vautrées en tentant leur chance sur les écrans, petits comme grands, il y en a eu beaucoup. Mortal Kombat, lui, est peut-être le boss final de ces licences. Avec 2 films, un passable, l’autre grotesque, une série d’animation minable qui ne servait à rien de plus que vendre des figurines aux gamins les plus crédules, on était loin du succès. Qu’à cela ne tienne, la série d’Ed Boon n’a pas abandonné l’idée de devenir une franchise multimédia et alors qu’un film signé par la New Line est encore en cours de préparation, un film d’animation pourrait lui emboîter le pas dès le printemps de cette année !

Une rumeur circule depuis maintenant quelque temps concernant un film d’animation prenant place dans l’univers de Mortal Kombat et sur le point de paraître. La nouvelle provient forcément de ceux qui s’en occupent : la branche animation de la Warner. Effectivement, Warner Bros. Animation vient de confirmer l’existence de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, un film reprenant l’histoire de Hanzo Hasashi alias Scorpion et les raisons qui l’ont poussé à prendre part au plus mortel des tournois.

Plutôt que de dévoiler son synopsis en détail, la compagnie nous offre de découvrir les rôles clés et les personnes qui sont concernées. À la réalisation, on retrouve Ethan Spaulding (l’homme derrière Batman: Assault on Arkham et Justice League: Throne of Atlantis) sur un script de Jeremy Adams (qui a notamment signé des scripts pour Supernatural). Au poste de production : Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusader et Batman vs. Two Face) et Jim Krieg (l’excellent Batman: Gotham by Gaslight). Mais surtout, le studio nous apprend que Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge profitera des conseils d’Ed Boon lui-même puisqu’il est présent au poste de consultant créatif. Peut-être qu’on évitera la catastrophe Mortal Kombat : Destruction Finale.

La firme a également partagé une partie du casting de doublage et de beaux noms figurent dans la liste. Tout d’abord, dans le rôle du personnage principal, on retrouvera Patrick Seitz (le patron d’Ichiraku Ramen dans Naruto ou Franky dans One Piece, mais surtout la voix d’Hector dans Fire Emblem Heroes <3). Pour l’accompagner, Steve Blum (Orochimaru dans Naruto), Darin de Paul (Reinhardt dans Overwatch), Robin Atkin Downes (Travis Touchdown dans No More Heroes) mais surtout deux stars, Joel McHale pour Johnny Cage (que vous connaissez bien si vous regardez Community) et Jennifer Carpenter (de Dexter) pour offrir sa voix à Sonya Blade.

Bon, nous, on a vraiment hâte de voir ce que pourrait donner ce film. Qui sait ? Peut-être qu’il relancera la carrière de la franchise au format cinématographique. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge devrait sortir d’ici cet été. Le format n’a pas encore été dévoilé (cinéma, direct to DVD, VOD, streaming…).