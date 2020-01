Mortal Kombat Kollection Online reviendrait-il repeindre l’arène en rouge ?

PEGI recense à présent un Mortal Kombat Kollection Online.

C’est depuis hier que l’on peut constater, comme vous le voyez par vous-même ci-dessous, qu’un certain Mortal Kombat Kollection Online vient de recevoir une classification PEGI. Vous savez, cet organisme européen qui attribue aux jeux vidéo un âge minimum pour pouvoir s’y adonner en fonction de leur propos ou de leur degré de violence, par exemple, et dont moult vendeurs peu scrupuleux et parents ignorants ou laxistes n’ont strictement rien à carrer.

Bien entendu, cet hypothétique jeu (car, précisons-le, sa venue n’a pas été officiellement confirmée par Warner Bros. à l’heure actuelle) écope d’un PEGI 18 de par ses kombats sanguinolents et ses finish gore, au même titre que les Léa Passion et les jeux LEGO (ou alors je confonds avec autre chose…).

Mortal Kombat Kollection Online semble être un titre qui revient de loin. En effet, une tentative de compilation similaire, et émanant du même studio, Blind Squirell, avait été avancée en avril dernier, sans aboutir. C’est aujourd’hui le même studio qui s’y collerait, preuve de sa volonté de mener son entreprise à bien. Mais quelle entreprise exactement ? Hé bien, si l’on traduit la description livrée avec le classement PEGI, cela donne :

Mortal Kombat Kollection Online est la trilogie originale de Mortal Kombat que les fans de MK ont toujours voulue. Les graphismes, le gameplay et les fonctionnalités en ligne améliorés offrent une expérience incroyable qui fait revivre ces « klassics »…

Il s’agirait donc là d’une compilation améliorée des trois premiers épisodes de la saga (qui en est déjà à son 11ème épisode kanon), sortis à peu près sur toutes les machines de leur époque. Gageons que cette compilation s’intéressera aux versions arcade de la chose, sorties respectivement en 1992, 1993 et 1995. Elle concernerait les PC, Switch, PS4 et Xbox One. Plus qu’à attendre la confirmation de la Warner…