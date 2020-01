Mortal Kombat 11 – Le Joker présente ses atouts mortels

Le Clown Prince du crime débarque prochainement dans Mortal Kombat 11 et montre déjà une partie de ses joujoux.

Vous ne remarquez pas un point commun entre la franchise Mortal Kombat et Batman ? On vous laisse une minute pour y penser… Si vous entendez un tic-tac, n’y prêtez pas attention, hein ? Pour votre présent serviteur, c’est leurs retours en grâce après des années de torpeur (pour Batman au cinéma en tout cas). Si pour le Chevalier Noir, le salut est venu de la trilogie Nolan (laissez Marion Cotillard où elle est si vous le voulez bien) qui aura d’ailleurs offert au genre du super-héroïque un nouvel élan, pour MK, il aura fallu attendre un peu puisque c’est avec le neuvième volet (Mortal Kombat 2011) que la franchise a retrouvé de sa superbe. Aujourd’hui, on est largement au-dessus de tout ça et Mortal Kombat 11, au sommet, attend un autre personnage qui ne connaît pas la crise.

Oui, le Joker, lui aussi au sommet de sa popularité après la prestation de Joaquin Phoenix dans le thriller psycologico-social qui porte son nom, s’apprête à rejoindre le casting 4 étoiles de ce Mortal Kombat et nous le rappelle avec un trailer nous présentant ses nombreux talents. On peut noter de prime abord que le kombattant est plutôt un personnage axé “corps à corps”, alternant entre les coups de poing et de pied, de canne et de couteau. Pour étoffer la gamme de ses mouvements, à l’instar du Chevalier Noir, le klown sera armé de nombreux gadgets tels que des gants de boxe sur ressorts, des bidons d’essence et surtout, une petite poupée de son nemesis qui tirera des projectiles de toutes sortes pour tout autant d’effet. Enfin, un trailer de Mortal Kombat 11 qui ne présente pas de fatalité ? Vous plaisantez j’espère ! Lui, non… enfin, pas trop.

Vous êtes ravi de l’arrivée du Joker, mais vous voulez crier votre amour de l’univers DC avec vos autres personnages ? Mais c’est que vous êtes chanceux. Si vous possédez le Kombat Pack, vous aurez tout un lot de costumes aux couleurs d’autres personnages de la franchise Batman. Avec ces derniers, vous pourrez grimer Baraka en Killer Crok, Kitana en Catwoman et même avoir un Chevalier Noir tout neuf en utilisant Noob Saibot. Enfin, Geras pourra également rejoindre le côté obscur (jeu de mots de qualité moyenne) en portant les traits du seigneur d’Apokolips (comme le confirme les illustrations que vous trouverez plus bas).

Le Joker rejoindra donc les autres kastagneurs de Mortal Kombat 11 le 28 janvier si vous êtes possesseur du Kombat Pack et sera proposé à l’achat un peu plus tard. Si vous ne vous l’êtes pas encore offert, sachez que vous pouvez vous procurer Mortal Kombat 11 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Rappelons enfin que le dernier personnage à rejoindre ce Kombat Pack est un autre personnage qui n’est pas étranger aux comics, Spawn, dont le lancement devrait avoir lieu le 17 mars.