Le film Mortal Kombat nous offre enfin quelques images

Bon, on ne va pas s’en cacher plus longtemps, le premier film Mortal Kombat réalisé par Paul W. S. Anderson (Resident Evil, Event Horizon) et sorti en 1995 est l’un de nos petits plaisirs coupables que l’on se refait discrètement de temps en temps. Musique techno incroyablement kitch, tout comme le jeu d’acteur et les répliques, ainsi qu’un Christophe Lambert en forme campant un Raïden l’étant tout autant sont nos principales raisons d’aimer ce petit bijou nanardesque au possible.

Victime d’une suite totalement oubliable et horriblement nulle, la saga Mortal Kombat est morte au cinéma depuis des lustres. Sauf que voilà, certaines choses ne veulent tout simplement pas mourir et un nouveau projet émergea il y a quelques années alors que personne ne s’y attendait, même si le succès de Mortal Kombat Legacy, mini série de deux saisons réalisées par Kevin Tancharoen à partir de 2011 laissait entendre que la franchise avait encore un potentiel filmique à exploiter.

Mortal Kombat, reboot de la licence cinématographique prévu pour sortir le 16 avril prochain après un report dû à la Covid-19, est donc réalisé par Simon McQuoid dont c’est le premier long métrage. Il est aussi produit par James Wan (Saw, Aquaman, saga Conjuring) et écrit par Greg Russo qui s’occupe aussi du scénario des adaptations de Saints Row, F.E.A.R. ou encore Space Invaders.

Niveau casting on y retrouvera quelques noms connus et d’autres moins, comme l’acteur Chin Han (Ghost in the Shell, The Dark Knight, Independance Day 2) qui incarnera Shang Tsung ou encore Hiroyuki Sanada (Wolverine : le combat de l’immortel, Ring) dans celui de Scorpion. Le rôle-titre sera lui confié à Lewis Tan (Wu Assassins) qui interprétera Cole Turner, personnage créé spécifiquement pour le film.

Il y sera question de Shang Tsung, Empereur de l’Outre-Monde, partant à la recherche de ce Cole Turner qui semble lié de prêt au Mortal Kombat puisqu’arborant un tatouage sur le poitrine à l’effigie du logo du tournoi. Tout ceci amènera son lot de combats sanglants entre différents personnages, Liu Kang, Kang Lao, Sub-Zero (incarné par Joe Taslim vu dans The Raid ou Fast & Furious 6), Sonia Blade, Keno, Raiden ou encore Mileena et Jax étant aussi à l’affiche du film.

De sang il en sera bien question puisque le réalisateur Simon McQuoid a déclaré sur Entertainment Weekly que le long métrage serait gore et proposerait pour la première à l’écran les célèbres Fatalities qui font la renommée de la franchise vidéoludique. Annonçant aussi par la même occasion que Mortal Kombat ne serait pas déconseillé au moins de 12 ans et connaitrait une classification plus stricte pour le coup. Voilà qui est rassurant, car la l’ultra violence et l’hémoglobine sont bien une des marques de fabrique du jeu vidéo éponyme.

Enfin, nous vous laissons découvrir les premières images de ce reboot qui s’annonce tout de même assez ambitieux et que l’on espère être un bon film de baston bien nerveux comme on les aime. Quant à une première bande-annonce, elle ne devrait plus tarder, vu qu’elle avait été annoncée pour le mois de janvier.

