Mortal Kombat 11 – Robocop vient faire régner la justice en dansant !

Mortal kombat 11 – Après l’annonce d’Aftermath, Robocop se dévoile en vidéo.

Mortal Kombat 11 semble bien parti pour faire peau neuve en cette année 2020. Après l’annonce récente de la prochaine extension nommée Aftermath, NetherRealm Studios semble se concentrer sur le tout nouvel arrivage de kombattants qui va se jeter à corps perdu dans le combat durant les prochains mois. Aujourd’hui, c’est une icône des années 80 qui prend les armes et qui vient imposer sa justice, alias Robocop, qui se dévoile à nous par le biais d’un trailer pour le moins dansant.

Here’s a first look at Robocop’s friendship move in @mortalkombat 11: Aftermath pic.twitter.com/9XrvFi0oUJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 24, 2020

Vous l’aurez compris ici, il n’est pas question de savourer les gerbes de sang et les démembrements des fatalities si chers à notre cœur, mais bien au contraire de profiter d’un petit moment de douceur. Pour les non-initiés à la série des Mortal Kombat, chaque combat se termine normalement par la possibilité d’exécuter un finish tant sanglant que jouissif, pourtant à certaines occasions il est aussi possible de simplement vouloir rire ou humilier son adversaire au travers d’un move grotesque nommé “Friendship”.

Un geste ô combien apprécié, qui n’a malheureusement pas été dans tous les opus de la série, mais il semble que Mortal Kombat 11 ait souhaité renouer avec ses racines puisque ces dernières actions sont bien au rendez-vous. On pourra donc profiter de ce cher Robocop en train faire la danse du robot après une victoire, une scène des plus plaisantes. Pour rappel, Robocop va se joindre au roster du jeu aux cotés de Sheeva et de Fujin avec la nouvelle extension.

Pour les plus impatients, l’extension Aftermath sera disponible dès le 26 mai pour la modique somme de 39,99 €. Cette extension contiendra, en plus des personnages, des Stages Fatalities ainsi que les fameuses Friendships. Et pour ceux qui seraient en manque d’hémoglobine, on vous laisse avec des vidéos de gameplay de Robocop dévoilées plus tôt cette semaine !