Mortal Kombat 11: Aftermath s’apprête à faire le bilan

Mortal Kombat 11 est sur le point d’accueillir une nouvelle couche de contenu avec le pass d’extension Aftermath et Warner Bros. comme NetherRealm Studios sont chauds comme la braise. Franchement impossible d’en douter, vous avez vu le nombre de trailers qu’ils ont pondu ces derniers temps ? Il en est tombé presque autant que les mauvaises infos tombent dans le JT ! Et une vidéo d’intro sur Fujin (avec qui on n’a pas pu botter de culs depuis Armageddon), et une vidéo pour présenter les Friendship, puis une autre sur RoboCop qui croise le fer avec un autre robot, le T-800… Bref, ça s’enchaîne.

Et quoi de mieux pour clore une semaine chargée en annonces que d’en faire le tour une dernière fois avec une vidéo chorale (une astuce que nous pratiquons nous-mêmes avec l’actu à l’écrit chaque dimanche d’ailleurs) ? C’est justement ce que Warner Bros. nous propose aujourd’hui avec une vidéo de pas moins de 2 minutes 30 présentant toutes les nouveautés à venir le 26 mai avec Aftermath.

Et il y aura du lourd ! Effectivement, Aftermath introduira un grand nombre d’éléments historiques comme inédits. On aura droit au retour de personnages connus tels que Sheeva ou Fujin aux côtés d’inconnus comme RoboCop, à de nouvelles arènes et à de nombreuses manières de mettre le coup de grâce à votre adversaire avec le retour des Fatality de Stage et les Friendship. Plus encore, c’est tout un nouveau chapitre du mode histoire qui fera son entrée et qui prendra part après la victoire du royaume Terre contre les forces de Kronika, un chapitre qui aura pour thème la confiance et la trahison, un sujet au poil puisqu’il verra Shang Tsung et Liu Kang faire équipe.

Cependant, toute chose a un prix et il est un peu de notre devoir de vous l’annoncer. Effectivement, si vous possédez déjà le jeu et le season pass, vous n’échapperez tout de même pas au passage à la caisse et cette extension coûte la belle somme de 40€, une somme qui s’ajoute donc à celles déjà dépensées pour le versus fighter de NetherRealm. Donc, si vous n’êtes pas prêt à rallonger cette somme, sachez quand même que votre Mortal Kombat 11 sera également mis à jour et que les coups de grâce évoqués ainsi que les stages pourront être utilisés sans même que vous n’ayez à ouvrir votre portefeuille. Pour les autres, un pack Kollektion vous offre d’acquérir le jeu, son season pass et le pack d’extension Aftermath pour la somme toute ronde de 60€.

Mortal Kombat 11: Aftermath rejoint notre plan astral dès le 26 mai sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et Google Stadia.