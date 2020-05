Mortal Kombat 11: Aftermath – Qui pour un ultime round ?

Depuis 2011, le studio NetherRealm a vraiment tout donné pour rendre à la franchise Mortal Kombat la gloire qu’elle mérite. Le reboot a permis un gros nettoyage du casting, a développé son lore et a invité des poids lourds lui permettant de devenir un hommage aussi bien à son patrimoine qu’à d’autres médias (le cinéma plus particulièrement, mais également les comics). Mortal Kombat 11 marche dans ses pas, mais ajoute une pierre à l’édifice tout en étant un ovni de plus dans la licence.

Effectivement, si le jeu n’a ni supprimé les Fatalities, ni effacé la rigidité légendaire de son gameplay, il en a étendu ses possibilité en construisant autour de cette jouabilité et a apporté un nouveau point de vue sur sa propre mythologie. La raison qui justifie que les kombats ne s’arrêtent jamais dans Mortal Kombat ? C’est simplement parce que les héros affrontent le destin lui-même, représenté à l’écran par Kronika, la gardienne du Temps et architecte du destin (faites le mode histoire). Maintenant que l’essence même du Temps (oui avec un grand “T” comme le sujet de philosophie) est entre les mains de nos héros, tant de choses pourraient arriver. Et c’est justement ce que devrait aborder Aftermath, le DLC qui sort en fin de mois !

Mortal Kombat 11 va accueillir son DLC intitulé Aftermath ajoutant de l’inédit dans son mode histoire et dans son casting.

NetherRealms Studios s’apprête à rallonger le plaisir en permettant aux joueurs de découvrir la suite de ce mode histoire qui tire tellement de cheveux que son boss est chauve ! Le 26 mai, dans le cadre d’une sortie mondiale, Mortal Kombat 11 va accueillir Aftermath, un DLC qui apportera dans son sillage un chapitre inédit à son scénario et de nouveaux personnages pour se la donner dans les différents modes de jeu sur tous les supports existants.

Nous parlions de personnages supplémentaires ? Oui, aux côtés de Sub-Zero, Shang Tsung et le T-800, nous pourrons retrouver Fujin, le frère de Raiden et dieu du vent, Sheeva, la guerrière Shokan apparue dans Mortal Kombat III, et en guest : RoboCop ! Les héros que nous aurons donneront également accès à une nouvelle garde robe avec trois nouveaux sets de skins supplémentaires distribués au compte-gouttes. Enfin, Scorpion et les deux ninjas manipulant la glace accueilleront un costume exclusif, chacun inspiré de tenues de leur passé.

Bon, on ne peut pas terminer un article sur Mortal Kombat sans mettre le coup de grâce, le DLC Aftermath introduira dans Mortal Kombat 11 de nouveaux stages et options de gameplay. Dès le 26 mai, à vous les joies de détruire votre adversaire avec les éléments du décor ou de l’épargner avec l’introduction des Stage Fatalities et des Friendship, ces dernières faisant leur apparition après une douzaine d’années d’absence (depuis le portage d’Ultimate Mortal Kombat sur DS en 2007).

En revanche, pour apprécier toutes ces nouveautés, il vous faudra investir 39,99€ minimum pour obtenir Aftermath ou 49,99€ pour ce DLC et le Kombat Pack (si vous ne l’avez pas déjà). Une édition physique n’est pas prévue de l’aveu de l’éditeur. Mortal Kombat 11 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.