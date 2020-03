Mortal Kombat 11 – Ash Williams (Evil Dead) confirmé ?

À l’orée de Pâques, un easter egg éclate, dévoilant l’arrivée prochaine de Ash Williams dans Mortal Kombat 11 ?

Elle aura tourné cette rumeur mine de rien. L’an dernier, un bruit étrange se fait entendre en clôture du trailer annonçant l’arrivée de Shang Tsung en DLC dans Mortal Kombat 11. En y penchant l’oreille, on pouvait identifier un bruit de tronçonneuse. Pour les fans, le doute n’était plus permis, le héros de la série de films Evil Dead allait rejoindre le casting du jeu de combat de NetherRealms Studios et les dataminers n’ont pas tardé à présenter de nouvelles preuves à la suite de leurs fouilles minutieuses, mais jusqu’ici toujours rien. Enfin jusqu’à hier.

Oui, parce que NetherRealms Studios, qui fait actuellement la promotion de son dernier personnage à entrer en jeu, Spawn, aurait accidentellement (ou pas) dévoilé le pot aux roses qui n’en était plus franchement un. Le “secret” (si nous pouvons encore l’appeler ainsi) a été découvert dans les mentions légales de courriels envoyés par le studio (comme présenté ci-dessous). Aux côtés des informations relatives au Joker ou au combattant des enfers de Image Comics se trouvent des références à Ash et au film Army of Darkness (3ème film de la série Evil Dead). On n’a pas besoin de faire le lien, vous l’avez probablement déjà fait vous-même.

Maintenant, on peut naturellement se poser la question suivante : Ash Williams annonce-t-il l’arrivée d’un nouveau Kombattant Pack ? Nous sommes tentés de répondre par l’affirmative. Compte tenu que les derniers titres de NetherRealms Studios ont tous accueilli deux lots de contenu additionnel et que le premier lot de Mortal Kombat 11 est annoncé complet, il y a fort à parier que notre héros à la tronçonneuse fera tourner sa chaîne dans un nouveau pack. Ceci dit, rien n’a été annoncé officiellement par le studio jusqu’à présent.

Bref, Ash Williams dans Mortal Kombat 11 serait bel et bien une réalité. Qu’en pensez-vous ? Le titre est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ajoutons qu’il vous est à présent possible d’acheter Spawn à l’unité.