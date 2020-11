Mortal Kombat 11 Ultimate – Mileena dévoile ses prouesses en vidéo

Durant de nombreux mois, les fans n’ont eu de cesse de la réclamer, leur patience est enfin sur le point d’être récompensée. Le 17 novembre prochain, Mortal Kombat 11 Ultimate reçoit son second pack de contenu additionnel. Par son biais, les joueurs pourront mettre les mains sur Rambo et Rain mais également sur la sulfureuse Mileena, personnage qui depuis sa défaite/mort dans Mortal Kombat X n’a perdu ni de sa souplesse, ni de son mordant comme le prouve le trailer qu’a mis NetherRealm Studios sur sa chaîne YouTube.

Et c’est pas plus mal puisque, une fois invoquée par Kronika, la kunoichi aura des comptes à rendre. Si elle compte bien mettre des bâtons dans les roues du nouveau Kahn (si vous savez pas qui c’est qu’il est temps que vous finissiez le scénario du jeu), elle a aussi des comptes à rendre avec D’Vorah et Kotal Kahn, les instruments de sa chute du trône de l’Outre-monde. Naturellement, il n’en faut pas plus pour que son sang Tarkatan bouillonne et que sa cruauté ne se mette à la titiller.

Et c’est tout aussi normal que nous retrouvions une palette de coups des plus classiques chez ce personnage également. Comme d’habitude, Mileena repose sur sa vitesse extrême et son agilité pour créer l’effet de surprise. Téléportation, charge en boule ou talents d’invisibilité, elle ne manque pas de ressources pour briser la distance qui la sépare de son adversaire et ainsi enchaîner les combos dévastateurs. Un ennemi un peu trop à l’aise en défense tient vos assauts en échec, les saïs qui lui servent à taillader ses adversaires au corps-à-corps font également de bonnes armes de jet et sauront titiller les nerfs de celui qui vous fait face jusqu’à qu’il commette l’erreur de trop. Bref, un personnage parfait pour s’entraîner au poker.

On rappelle que Mortal Kombat 11 Ultimate profitera des nouvelles fonctionnalités de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Ainsi, si vous possédez le jeu sur la console antérieure, il vous sera possible de poursuivre votre partie sur vos nouvelles bécanes dès réception et ce, sans frais supplémentaire. Vous pourrez donc profiter un peu mieux de ces larmes de sang et de ses explosions de viscères en ultra-haute définition.

Alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous hâte de dévorer vos adversaires avec Mileena ? Elle rejoindra le casting de Mortal Kombat 11 Ultimate avec Rambo et Rain le 17 novembre 2020 que vous jouiez sur PC, PlayStation 4 ou 5, Nintendo Switch, sur Xbox One ou Series X/S ou Google Stadia. Un petit point avant que vous ne lanciez la vidéo ci-dessous : elle est bien trashouille alors âmes sensibles s’abstenir.