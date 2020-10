Mortal Kombat 11 – Rambo affûte son couteau en trailer

Il y a maintenant deux semaines, avait été annoncé la sortie du nouveau Kombat Pack 2 d’un jeu qu’on ne présente plus, à savoir Mortal Kombat 11. Ce pack sera inclus dans la version Mortal Kombat 11 Ultimate à son lancement et ajoutera les trois personnages suivants : Mileena, Rain et Rambo. Pour rappel, le titre est déjà disponible sur Xbox One et PS4. Aujourd’hui, Warner Bros. Interactive Entertainment et NetherRealm Studios nous dévoilent un nouveau trailer de l’iconique héros.

“Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre !”

Voilà une citation que tous les amateurs des films Rambo doivent connaître, car oui, on se répète, mais le plus patriote des Américains fera son apparition via un nouveau DLC. Comme à l’accoutumée, avec l’arrivée de nouveaux personnages, les développeurs nous mettent à disposition une petite vidéo de présentation.

Rambo, ancien soldat des forces spéciales, apporte son lot de compétences de combat uniques, et on retrouve presque tout son arsenal présent dans ses films. Armé de son couteau de survie emblématique, il excelle dans les combats au corps à corps et possède un arc à poulie ainsi qu’un grappin pour atteindre les ennemis plus éloignés.

Connaissant la jungle et la survie en milieu hostile comme personne, il utilise des pièges afin d’étourdir ses opposants. Cette capacité combinée à sa force en fait un adversaire redoutable et un choix parfait pour le roster de Mortal Kombat 11.

Autre information, Mortal Kombat 11 Ultimate sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (avec Stadia) le 17 novembre 2020. Les précommandes de cette version inédite et du Kombat Pack 2 sont désormais ouvertes.

Les joueurs qui précommanderont l’un de ces articles recevront en récompense le pack de tenues “Guerriers du Temps”.