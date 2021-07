Mortal Kombat 11 prend sa retraite pour définitivement

Robocop, Terminator et Rambo qui s’amusent à arracher les membres de Liu Kang et Scorpion au son d’un électro-metal un peu dégeueu. Une véritable baston de cour de récréation qu’on aurait voulu voir continuer encore et toujours. Oui, on aurait voulu voir débarquer G.I. Joe, Pinhead et Chuck Norris (laissez-nous rêver !) rejoindre le roster de Mortal Kombat 11 Ultimate pour perpétuer ce joyeux carnage. Cependant cela ne restera qu’un fantasme puisque NetherRealm Studios a annoncé qu’il n’y aurait plus d’extension ou de suivi pour MK11 et que le studio allait passer à son prochain projet.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end. — Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021

Aucune information officielle n’a été communiquée sur le prochain projet de NetherRealm. Si l’on se base sur le calendrier des sorties passées du studio, il pourrait s’agir d’un Injustice 3. Cependant, souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous partagions avec vous ces bruits de couloirs qui nous laissaient un peu rêveur : l’équipe de Mortal Kombat 11 pourrait travailler sur un projet de versus fighting sous licence Marvel. La rumeur fut été lancée par le toujours dans les mauvais coups Daniel Richtman, et la trainée de poudre fut telle que certains fans se sont même mis à fantasmer un jeu de combat Marvel vs DC…

Les devs de Mortal Kombat sur un jeu de combat Marvel”]

Un projet qui ne semble pas aussi idiot que cela en a l’air, puisque si NetherRealm parvient à résoudre les problèmes de droits de propriété intellectuelle (Marvel étant sous la coupe Disney dorénavant, on voit mal Mickey dire ok pour un charcutage de ses stars si facilement), un jeu Marvel vs DC sur le modèle de l’univers Injustice pourrait bien faire des ravages. D’autant plus que NetherRealm a déjà l’expérience de crossover assez improbable, preuve en est le Mortal Kombat vs. DC Universe de 2008.

Bien que nous ne puissions plus compter recevoir de contenu pour Mortal Kombat 11, et après avoir bien rigolé grâce à la comédie Mortal Kombat (sourire crispé), nous aurons bientôt droit à un nouveau film d’animation se déroulant dans l’univers. Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms est la suite de Scorpion’s Revenge et verra les héros de Royaume de la Terre affronter Shao Kahn et ses forces dans un nouveau tournoi Mortal Kombat final qui déterminera qui aura cassé le plus de bras et provoquer le plus de traumas crâniens.