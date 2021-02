Street Fighter V: Champion Edition – Rose, Dan et une nouvelle mécanique

Le 11 février dernier, Capcom nous gratifiait d’un live Winter Update consacré à la saison 5 de Street Fighter V: Champion Edition, afin de nous livrer un premier aperçu de la très attendue Rose, la date de sortie de Dan Hibiki, et dévoilait même une nouvelle mécanique de jeu.

Nous avons donc pu profiter d’une preview de Rose, avec un tour d’horizon de ses coups spéciaux tout droit tirés de Street Fighter Alpha 2. La mentor de Menat sera disponible au printemps avec un stage inédit baptisé “Marina of Fortune”, qui est fortement inspiré du décor de Venise de S.F. Alpha 2.

En ce qui concerne Dan Hibiki, le maître du Style Saikyo aura droit à son iconique masque de Tengu (clin d’œil/parodie du masque de Tengu de Mr Karate d’Art Of Fighting). Pour ce qui est du gameplay, Dan aura toujours à disposition ses légendaires provocations, qui auront pour effet d’augmenter la V-Gauge de chaque combattant ! Quant à son V-trigger, il pourra être activé avec une seule barre de la jauge. Chers impatients, sachez que vous n’aurez pas longtemps à attendre car Dan Hibiki sera disponible le 22 février prochain.

Enfin, cette saison 5 est décidément riche en surprise car un nouveau système de jeu a été présenté : le V-Shift. Ryuichi “Woshige” Shigeno, directeur des combats de Street Fighter V Champion Edition, présente lui-même ce mécanisme. Il s’agit d’une technique de défense consommant un compteur de V-Gauge et qui peut s’activer à n’importe quel moment, contrairement au V-Reversal (qui ne s’active que lorsque vous êtes en garde).

Une fois déclenchée, le joueur est auréolé d’un scintillement bleuté et est temporairement invincible face aux projections, aux frappes et aux projectiles ! Une arme redoutable qui permettra de renverser complètement le cours d’un duel. Qui plus est, ce V-Shift pourra être suivi d’une attaque particulièrement punitive nommée V-Shift Break dont la portée est bien plus élevée que celle d’un coup classique.

Si vous souhaitez revoir l’intégralité de la présentation, et profiter d’un making of de la création du personnage de Rose, cela se passe ici :