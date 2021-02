Guilty Gear: Strive – Une bêta ouverte datée sur consoles Sony

Vous êtes emballé par les promesses du prochain Guilty Gear (ou simplement un fan fervent) et sa date de sortie, toujours calée au 9 avril (6 si vous l’avez préacheté sur PS Store des PlayStation 4 ou 5), vous semble encore très loin ? La nouvelle du jour devrait vous ravir. C’est en effet officiel, Arc System Works a confirmé sur le blog de son jeu qu’il sera disponible à l’essai très prochainement, une occasion donc de savoir ce que vaut ce Guilty Gear: Strive et d’entendre les grattes douiller avant sa sortie.

Naturellement, comme c’est souvent le cas avec les jeux de baston (et plus particulièrement avec ce studio), cette version d’essai sera en fait une bêta ouverte, ce qui veut dire qu’elle disposera d’une fin de service pour les modes en ligne (comme ce fut le cas aussi avec la démo de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch). Pour en profiter, il vous faudra donc la télécharger et l’exécuter entre le 18 février et le 21 février (en notant que ceux qui ont précommandé le jeu sur le PSN pourront le mettre à l’essai un jour avant).

Côté contenu, cette version de démonstration vous offrira d’accéder à une assez large variété de modes tels que les modes tutoriel, entraînement, et le mode versus aussi bien local (contre un 2ème joueur ou un CPU) qu’en ligne (contre des joueurs du monde entier). Les personnages seront également assez nombreux puisque sur les 15 personnages qui seront présents sur la galette une fois le soft en rayon, 13 pourront croiser le fer dans cette démo.

Alors, qu’en pensez-vous ? Attendez-vous avec fébrilité le prochain volet de Guilty Gear ? Pour rappel, Guilty Gear: Strive sera disponible sur PlayStation 4, 5 et PC dès le 9 avril. Les joueurs l’ayant précommandé sur le PSN pourront le télécharger et y jouer à partir du 6 avril.