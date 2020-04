Guilty Gear Strive tombe entre les mains de Bandai Namco en Europe

Guilty Gear Strive trouve le parfait éditeur pour satisfaire les joueurs européens.

Nous n’avions absolument aucune crainte sur la distribution de Guilty Gear Strive dans nos contrées européennes. Bien entendu qu’un jeu de combat de cette envergure allait arriver jusqu’à chez nous. Non, là où l’information est intéressante, c’est que l’éditeur qui aura le plaisir de distribuer le jeu en Europe, comme en Asie, n’est autre que Bandai Namco Entaintenment. La différence avec un autre éditeur, nous demanderez-vous ?

Eh bien, il faut savoir que dans le monde du jeu de combat, et encore plus à l’heure du numérique et de l’avènement de l’eSport, les compétitions sont un levier vraiment très important pour gagner en popularité et attirer le public. Ce facteur est d’autant plus important en ce qui concerne les jeux comme Guilty Gear, dont l’esthétique reste malgré tout très old school, et qui ne peuvent pas se reposer sur une licence forte venue de la sphère manga. Et pour attirer un nouveau public, et rafraîchir sa franchise, Arc System Works s’est donc allié à Bandai Namco, qui s’occupe déjà de Dragon Ball FighterZ par le même studio, et qui, en plus de son boulot d’éditeur, organise des compétitions de grandes envergures comme le Dragon Ball FighterZ World Tour.

Nous ne pouvons donc qu’être satisfaits de voir que Guilty Gear Strive, en plus de son envie de renouvellement, va pouvoir bénéficier d’une mise en avant non négligeable et de moyens à la hauteur de ce que pouvaient espérer les joueurs, comme le confirme Katsuhiro Harada, Producteur Général chez Bandai Namco :

“J’ai toujours pensé qu’il serait formidable de s’associer à Arc System Works et je suis heureux que nous ayons pu faire avancer ce projet. Nous souhaitons améliorer et promouvoir ensemble la communauté du jeu de combat. Notre collaboration signifie que nous pouvons apporter plus de jeux passionnants, et ce dans les dojos du monde entier !”

Enfin, nous vous rappelons que la bêta fermée de Guilty Gear Strive débutera le 16 avril pour se terminer le 19 avril, et que même si les inscriptions sont désormais fermées, ce sera tout de même l’occasion de pouvoir retrouver pas mal de gameplay sur internet, en sachant que les personnages jouables seront Sol, Ky, Chipp, Axl, Potemkin, May et Faust. Pour la sortie du jeu, par contre, rendez-vous à la toute fin d’année, pas avant.