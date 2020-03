Guilty Gear Strive lance les inscriptions pour sa bêta fermée

Guilty Gear Strive n’a toujours pas de date de sortie précise, mais une bêta fermée sera accessible en avril.

Il fait parler de lui depuis un bon moment maintenant ce Guilty Gear Strive, s’illustrant dans les différentes compétitions majeures à travers le monde, et aguichant les joueurs en leur proposant des graphismes et des animations sortis tout droit d’un autre monde. Car si l’on doit bien constater une chose pour le moment, c’est que visuellement, le nouveau titre de Arc System Works propose une qualité ahurissante.

De plus, les premiers retours des fans lors des différentes présentations du jeu semblent plutôt bons, et ce malgré la volonté du studio de “simplifier” un peu sa série afin de l’ouvrir à un plus large public. Pour autant, le feeling semble être au rendez-vous et c’est ce que l’on va peut-être pouvoir constater si l’on a le plaisir de participer à la bêta fermée qui aura lieu du 16 au 19 avril prochain.

Pour participer, il faut vous inscrire avant le 5 avril en remplissant le formulaire dédié et espérer être tiré au sort. Si c’est le cas, vous serez prévenu entre le 12 et le 13 avril. Le téléchargement débutera alors le 16 avril, et l’accès sera ouvert à partir du 17 en ce qui concerne le mode hors ligne, afin de vous entraîner un peu contre l’IA. Ensuite, des périodes régulières seront mises en place afin que vous puissiez jouer contre d’autres joueurs entre le 18 et le 19 avril. Il faudra donc faire attention aux horaires si vous souhaitez jouer en ligne. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte PlayStation Plus actif pour pouvoir vous inscrire, donc faites-vous plaisir et tentez votre chance !

Enfin, comme nous le disions, Guilty Gear Strive n’a pas encore de date de sortie. Il arrivera en exclusivité sur PS4 quelque part à la fin de l’année 2020, mais sans plus de détails.