Guilty Gear Strive – Nos premières impressions après 6 heures sur la bêta

Alors que Arc System Works n’a jamais été aussi productif, en œuvrant sur de grosses licences leur permettant d’être placé sur le devant de la scène, le studio n’a pour autant pas sorti un nouvel épisode de sa série phare depuis bien longtemps. Avec Guilty Gear Strive, ils vont tenter de capitaliser sur leurs dernières incursions moins hardcore gamer, afin d’offrir une expérience Guilty plus attrayante auprès d’une tranche du public encore bien hermétique à cette série, réputée pour être assez complexe à prendre en main.

Nous avons pu mettre la main sur un accès à la bêta fermée de Guilty Gear Strive, et après quelques heures de jeu aussi intenses que frustrantes, nous allons pouvoir vous faire un premier retour sur notre expérience, aussi bien en ce qui concerne le gameplay que le lobby, un élément aussi repoussant que contre-intuitif.

Guilty Gear Strive impressionne, mais quelques finitions sont à espérer d’ici la sortie.

Avant toute chose, sachez que nous sommes encore au début de l’année, et que tout ce dont nous allons vous parler est potentiellement voué à évoluer, et il est même parfaitement certain que des choses vont bouger d’ici la sortie, prévue pour la toute fin d’année. Ce premier avis n’est donc qu’un retour sur la première bêta fermée à l’échelle mondiale, mais il était important pour nous de parler de ce qui est au point à l’instant T, et de ce qui pourrait bénéficier sans mal d’un coup de polish durant les mois à venir.

On va commencer par les évidences, et si vous avez regardé un peu les vidéos que nous avons déjà publiées dans un précédent article, vous avez dû vous rendre compte que graphiquement, Guilty Gear Strive est absolument incroyable. Qu’il s’agisse de la direction artistique fidèle à la série, des animations encore plus léchées, ou des décors toujours plus impressionnants, le jeu nous offre une évolution graphique saisissante, quand bien même nous nous disions déjà qu’ils n’arriveraient pas à faire mieux après Guilty Gear Xrd Rev 2.

Aussi, même si Guilty Gear Strive est un jeu conçu en 3D, ses combats se déroulent, eux, en 2D. Cela permet de garder cette saveur old school qu’on aime tant, tout en nous en mettant plein les yeux sur les animations des attaques spéciales et des finish, avec des rotations autour des personnages encore plus maîtrisées que dans Xrd Rev 2.

Côté gameplay, rien à dire, on sent qu’on est dans un Guilty Gear, tout le sel de la série est présent, mais avec cette fameuse accessibilité en plus. Les combats sont moins aériens que par le passé, les combos sont moins complexes au premier abord, et cela rend les affrontements beaucoup plus lisibles. Résultat, pour des joueurs occasionnels de la série comme nous, les sensations se sont montrées plus grisantes que jamais, et l’on n’a qu’une hâte, refaire un tour de piste.

Malgré tout, les combats sont ultra rapides, peut-être trop, et la vie descend à une vitesse folle. C’est un point qui a été pointé du doigt par pas mal de monde et il est vrai que lorsque l’on se prend une simple prise et qu’on perd un gros tiers de sa barre de vie, ça calme un peu. Surtout que la barre de vie est ici toujours sur le principe du “plus on en a, plus ça descend vite”.

L’interface, quant à elle, est ici très minimaliste, c’est un choix, mais attention à ne pas la rendre trop épurée. Si on fait une rapide comparaison avec l’épisode précédent, on constate qu’un petit affinage de ce côté-là pourrait être sympa d’ici la sortie. Mais surtout, ce qui, selon nous, demanderait une refonte totale, c’est le système de lobby qui n’est ni cohérent, ni pratique. Dans l’opus précédent, tout comme dans Granblue Fantasy Versus, le lobby regroupait plusieurs petites bornes d’arcade auxquelles il suffisait de s’asseoir pour y attendre un joueur, ou aller à la rencontre d’un autre. Simple, efficace, ce système a été troqué dans cette bêta, pour un lobby en pixel art à la direction artistique très discutable, et à l’ergonomie inexistante.

Ici, on arrive tous au même endroit une arme à la main après avoir créé notre avatar, on la brandit devant un adversaire, et s’il fait de même, l’affrontement peut potentiellement débuter. Car oui, imaginez 20 joueurs au même endroit brandissant leur arme et c’est vite le foutoir. L’algorithme ne comprend plus rien, on a des déconnexions dans tous les sens, et ça en devient très désagréable. Nous espérons donc qu’ils vont prendre les retours en compte, et changer ce système, car nous y avons perdu tout le plaisir et la convivialité des bornes d’arcade.

Guilty Gear Strive a encore un peu de temps pour se bonifier, et nous sommes plutôt optimistes après cette bêta fermée, car si certaines choses sont encore à travailler, revoir ou modifier, les sensations, elles, nous ont totalement convaincus.