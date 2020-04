Guilty Gear Strive balance quelques guides en vue de la bêta fermée

Guilty Gear Strive fait déjà chauffer ses serveurs, et quelques guides vous aideront à bien profiter de la bêta fermée.

Il y a quelques semaines, une phase d’inscription en vue d’obtenir son pass pour la bêta de Guilty Gear Strive, avait été ouverte. Nous vous avions alors donné toutes les informations disponibles pour tenter votre chance au tirage au sort, et aujourd’hui nous revenons vers vous car la bêta fermée du prochain gros bébé de Arc System Works est sur le point de commencer. Nous pouvons même dire qu’elle a en quelque sorte déjà débuté puisque si le coeur vous en dit, vous pouvez déjà télécharger le client via le code que vous avez reçu par mail, si vous avez été sélectionné. Cependant les hostilités online n’ont pas encore débuté, et vous ne pouvez pour le moment que vous adonner au plaisir de ridiculiser une IA parmi la sélection de personnages disponibles, à savoir : Sol, Ky, Chipp, Axl, Potemkin, May et Faust.

Actuellement, vous pouvez donc vous connecter, commencer à vous entraîner un peu, mais la première plage horaire pour jouer online n’arrivera que dans plusieurs heures. Notez bien les créneaux, car il n’y en aura que 3 durant le week-end :

Phase 1 : 18 avril de 5h00 à 9h59

Phase 2 : 18 avril de 21h00 à 1h59

Phase 3 : 19 avril de 12h00 à 16h59

Comme il est déjà possible de vous entraîner avec les personnages cités plus haut, Arc System Works a mis en ligne un guide pour chacun d’entre eux. Vous allez pouvoir commencer à mémoriser un peu les commandes, envisager des combos, et surtout mieux vous rendre compte des spécificités de chaque combattant. Dans le jeu ils sont triés selon les catégories suivantes qui peuvent déjà vous indiquer leur style : Balance (Équilibré), Speed (Vitesse), Power (Puissance), et Tricky (Complexe).

Balance – Sol Badguy et Ky Kiske

Speed – Chipp Zanuff

Power – May et Potemkin

Tricky – Faust et Axl Low

Voilà qui devrait donc vous permettre d’avoir toutes les cartes en mains pour commencer votre préparation à Guilty Gear Strive, toujours prévu en exclusivité sur PlayStation 4 pour la fin de l’année. De notre côté nous avons déjà commencé à nous préparer pour la première phase de cette bêta fermée, et nous ne manquerons pas de vous en faire notre retour à l’occasion d’une petite preview dans le courant de la semaine prochaine.