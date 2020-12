DNF Duel – Arc System Works de retour avec un autre spin-off

La soif du sang vous habite ? Vous aimez les compétitions acharnées et que les manettes dégoulinent de la sueur des esprits qui s’échauffent ? Aucun doute, la nouvelle qui va suivre devrait vous intéresser. Après une année plutôt calme probablement animée par la sortie de Granblue Fantasy Versus (sorti en début d’année sur PC et PlayStation 4) et le développement de Guilty Gear Strive, Arc System Works revient sur les feux de la rampe avec un nouveau titre, un énième partenariat mettant cette fois-ci en scène les personnages de Dungeons & Fighter Online. Nom de code : DNF Duel.

Comment ça ? Ça ne vous dit rien ? Rien de plus normal. Ce titre est indisponible sous nos latitudes (vous a-t-on déjà parlé de Nord VPN ?). En Asie en revanche, c’est une toute autre histoire. Depuis 15 ans maintenant (puisqu’il est sorti sur PC en 2005 à l’origine), ce MMO jeu de baston 2D fait les beaux jours de Neople Inc., le studio qui l’a créé. Et son ancienneté n’est pas son seul atout ! Effectivement, avec cette longue carrière, le soft a su se faire sa propre réputation et a séduit de nombreux joueurs (700 millions de joueurs enregistrés tout de même) et enregistre des revenus conséquents (des dires du studio). Des revenus qui l’ont probablement aidé à commander ce jeu chez les mastodontes de l’animation de jeu de baston.

Parce qu’il faut le dire, ce premier trailer, présenté lors du Dungeon & Fighter Universe Festival (événement qui s’est tenu le 26 décembre dernier) envoie du lourd ! On y découvre une poignée des pugilistes qui prendront part au combat et, malgré qu’il s’agit d’illustres inconnus, il nous ferait presque saliver. Cependant, c’est là que le bât blesse. Parce que oui, si la bande-annonce nous présente bien un projet réel, elle ne nous offre ni date de sortie, ni le détail des consoles.

Plus triste encore, si nous avons la certitude que le titre fera le bonheur des joueurs asiatiques, il n’est, pour l’heure, impossible de savoir si DNF Duel boudera ou pas l’ouest et le vieux continent. Enfin, dommage pour eux s’ils décident de faire l’impasse, ça aurait été une bonne opportunité de conquérir de nouveaux joueurs pour Dungeon & Fighter Mobile.

Alors, qu’en pensez-vous ? Seriez-vous dévasté si DNF Duel faisait l’impasse sur l’Europe ? Dans tous les cas, on sera servi bien plus tôt par Arc System Works avec la sortie en début d’année de Guilty Gear Strive prévu sur PC, PlayStation 4 et 5 et Apple Arcade.