Dans Fly Punch Boom!, ça risque de bastonner dur. Voici une démo le prouvant

Quand le titre d’un jeu le résume bien tout en étant débile. Fly Punch Boom! fait ça.

Vous êtes avide de combats jouissifs et destructeurs, mais en avez marre des Goku et autres Végéta avec leurs coupes de chanteurs de Tokio Hotel (bon OK, pas Krilin) ? Il se pourrait bien, alors, que Fly Punch Boom! soit fait pour vous. Et son nom ne fait aucun mystère sur son gameplay : vous volez dans les airs, vous mettez sur la quiche de vos adversaires à grands coups de latte et de poings, et vous explosez le décor en ce faisant, et même, pour ce faire, dira-t-on.

De fait, Fly Punch Boom! ne repose pas uniquement sur la maîtrise d’attaques à apprendre par cœur type bas-diagonale-droite (plus communément appelé hadôken par les amateurs de Ryu et Ken). Il fait la part belle aux réflexes du style QTE de ninja, à des séquences d’attaques façon shifumi, et à l’utilisation des éléments divers du décor (des bâtiments destructibles pour la plupart) pour mettre des bonnes peignées à votre ennemi jusqu’à sa défaite.

Croyez-nous sur parole, Fly Punch Boom! est un petit jeu qui n’est pas de tout repos. Mais si, honte à vous, vous ne nous croyez tout de même pas sur parole, une démo jouable appelée First Impact qui vient de paraître sur Steam saura rapidement vous convaincre de la véracité de nos dires (ainsi qu’un bon petit trailer à trouver en fin d’article, bien sûr).

Au programme de ce jeu attendu sur PC et Switch dans les mois à venir sans plus de détails : du gros fight énervé, du multi local et online jusque 4 joueurs, des graphismes cartoonesques, plus de 40 fatalities liées à l’environnement, bref, que du bonheur pour jouer entre amis s’il vous en reste encore lorsque le jeu sortira. BASTON !