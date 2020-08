Guilty Gear Strive en route vers la PS5 et le PC pour 2021

Guilty Gear Strive affine sa période de sortie et dévoile deux nouveaux personnages.

Guilty Gear Strive est le prochain épisode de la célèbre série de jeux de versus fighting, et devait initialement arriver sur PS4 à la fin de l’année 2020. Comme beaucoup de titres il a finalement été reporté, mais cela ne devrait en être que pour le mieux. Nous avions eu l’occasion de mettre les mains sur la bêta il y a quelques mois, et si vous cherchez un premier avis sur le jeu, n’hésitez pas à aller voir notre article, où l’on vous parle autant des qualités récurrentes de la série, que des défauts retenus dans cette nouvelle mouture.

Aujourd’hui, nous avons quelques nouvelles informations sur le jeu, à commencer par la révélation de deux personnages venant étoffer le roster de 10, pour le porter à 12. Le premier est bien connu des amateurs de la série puisqu’il s’agit de Leo Whitefang qui avait été introduit dans l’épisode Guilty Gear Xrd -SIGN, et qui n’a rien perdu de son charisme, surtout avec ses nouvelles animations. Le second est un petit nouveau dans la famille Guilty et se prénomme Nagoriyuki. Il s’agit du premier personnage inédit à se faire une place dans le roster et le fait qu’il s’agisse d’un samouraï noir avec des dreadlocks n’est pas pour nous déplaire. Mais on vous laissera découvrir ça dans le trailer, qui sera une nouvelle occasion pour vous d’apprécier la qualité du travail fourni par Arc System Works du côté de l’animation et de la mise en scène.

Enfin, une information importante, nous nous en doutions, mais sans pouvoir confirmer officiellement la chose, Guilty Gear Strive sortira sur PS4, mais aussi et surtout sur PS5, ainsi que sur PC via Steam, le tout en début d’année 2021. On ne va pas se le cacher, nous espérons de tout cœur que ce “début 2021” signifie plutôt janvier que mars, car on ne sait pas vous, mais nous, on frisonne déjà à l’idée de nous coller sur ce titre.