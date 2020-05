Guilty Gear Strive attendra 2021 et ce n’est pas plus mal

Guilty Gear Strive subit la loi du covid 19 et doit revoir sa fenêtre de sortie.

Il y a quelques temps, dans le courant du mois d’avril, nous avions pris part à la bêta fermée de Guilty Gear Strive, ce qui nous avait permis de vous fournir un premier retour, sur l’un des fleurons des jeux de combat de type versus fighting. Malheureusement, comme pour beaucoup de studio, Arc System Works n’a pas réussi à conserver un rythme de travail suffisant pour palier aux soucis organisationnels liés au covid 19.

Initialement prévu pour la fin de l’année 2020, Guilty Gear Strive va donc se faire un peu désirer, et devrait finalement sortir début 2021, toujours en exclusivité sur PlayStation 4. Malgré tout, ce report de quelques mois est-il une si mauvaise chose ?

Eh bien pour tout vous dire, ce petit report pourrait finalement bien être une bonne chose pour le titre de Arc System Works, car durant la bêta fermée, nous avions pu relever deux points très largement améliorables, à savoir le lobby online et l’équilibrage général. En ce qui concerne le lobby, les réseaux sociaux du studio avaient subi un véritable raz-de-marée de critiques, et nous n’avions par ailleurs par hésité à y glisser notre avis nous aussi. En ce qui concerne l’équilibrage par contre, nous savons que c’est un travail qui se peaufine sur la longueur, et nous imaginons que tout ça aura bien changé d’ici que nous puissions remettre les mains sur le jeu.

Le producteur du jeu, Takeshi Yamanaka, s’est exprimé à l’occasion de ce report et outre le fait de rattraper le retard pris à cause du covid 19, le temps supplémentaire qui sera consacré au développement, permettra justement d’appliquer des corrections suite aux retours des joueurs. Les bases sont là, peu de choses sont encore à corriger, ces mois vont donc vraiment servir à peaufiner Guilty Gear Strive dans les moindre recoins, et nous croisons bien fort les doigts pour que la prochaine fois que nous arrivions dans le lobby multijoueur, nous puissions retrouver le confort et le style de nos bonnes vieilles bornes d’arcade.