The King of Fighters XV – SNK annonce le nouveau volet pour 2021

Si Capcom semblait confirmer l’an dernier ne pas se focaliser sur le développement d’un nouvel épisode inédit dans la franchise de Street Fighter, privilégiant plutôt l’ajout de nouveaux personnages (Dan, Rose, Oro et l’introduction des personnages de Rival Schools), costumes et arènes, SNK dégaine les armes et annonce une année chargée pour les fans de The King of Fighters. Effectivement, l’éditeur vient tout juste de dévoiler le portage d’anciens titres (KOF 2002 Unlimited Match, exclusif sur PS4), la sortie d’une Ultimate Edition (pour KOF XIV disponible chez nous depuis le 7 janvier), mais surtout le prochain titre de la série : The King of Fighters XV. Et tout est prévu pour 2021 !

Effectivement, c’est au sein d’une vidéo plutôt intimiste, présentée à nouveau par le directeur créatif et le producteur du dernier KOF (messieurs Oda et Ogura), que l’on découvre le planning de l’année pour SNK. Si on y aperçoit notamment des trailers présentant des informations sur les éléments évoqués plus haut, on y découvre aussi les premières images de cet épisode inédit, un épisode qui devrait garder l’essence de la série si on en croit l’aveu de monsieur Ogura. Et effectivement, le trailer est flashy et dynamique, bref, tout ce qu’on attend d’un titre de cette série.

Un point en amenant un autre, le duo indique qu’avec cet épisode, ils ont pu se permettre bien plus que ce qu’ils pouvaient alors faire sur la précédente itération et effectivement, c’est le cas : The King of Fighters XV sera en 4K comme le confirme notamment le trailer que vous pouvez visionner ci-dessous.

Dernier point : si aucun support n’est annoncé au cours de leur présentation, nous savons que le titre sera une exclusivité console. Ce n’est pas une grosse avancée, mais en retenant que The King of Fighters XIV n’est sorti que sur PlayStation 4 (il était aussi disponible sur PC et Apple Arcade), on peut imaginer que ce n’est pas demain que SNK va servir les joueurs des consoles Microsoft… La Switch ? Jusqu’ici, elle ne fait pas tourner la 4K !

Donc, un suspense qui n’en est pas vraiment un pour ce nouveau volet, n’est-ce pas ? Ceci dit, si l’actualité de ce titre vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube du studio, ils ont promis pour la semaine prochaine un trailer animé réalisé par Masami Obari avec la crème des personnages de la franchise. The King of Fighters XV sortira donc dans le courant de l’année sur une console inconnue qui est très probablement la PlayStation 5.