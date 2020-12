SNK, fabricant de la Neo Geo, tease une nouvelle console !

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit apparaître dans le paysage une nouvelle machine… Sorti de la Triforce Sony-Microsoft-Nintendo, voilà quelques dizaines d’années que personne n’a réellement su s’imposer… La Mad Box de Slightly Mad Studio ne donne plus de nouvelles, la néo-rétro Atari VCS a déçu avant même de sortir et malheureusement, Playdate, la petite console “avec un truc en plus” (une manivelle !) a vu sa sortie repoussée de quelques mois… Ce qui semble ne pas avoir décourager SNK, qui tease sur Twitter une nouvelle machine à venir…

SNK, dans les années 90, c’était le fabricants de la “Rolls des consoles”, la Neo Geo, dont nous étions beaucoup à rêver, mais peu à pouvoir se l’offrir. D’ailleurs, depuis de nombreuses années maintenant, la société vit beaucoup de cette réputation passée et de la nostalgie : réédition de ses titre phares, compilations, consoles mini… Jusqu’à la borne Neo Geo MVSX Home Arcade, borne d’arcade à l’échelle 1/1 embarquant, émulés, tous les titres cultes de l’éditeur.

SNK préparerait donc une nouvelle machine. Cependant, n’imaginons pas tout de suite une concurrente aux PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Peu d’informations ont encore filtré, mais le Tweet de la société contient quelques indices. Le texte en anglais, d’abord, qui indique une probable ambition internationale. Texte qui semble aussi annoncer du multijoueur compétitif (“Qui est le meilleur joueur ?”). Une idée renforcée par la silhouette de la planète en arrière-plan, et le symbole du WiFi qui vient coiffer le slogan.

Si on devait jouer aux devinettes, on parierait sur une machine rétro comme l’Arcade Stick Pro (une manette hors de prix à brancher sur la télé embarquant une quarantaine de jeux classiques) déjà sortie chez SNK, mais avec une prise en charge réseau pour jouer en multi online. La proposition serait de pouvoir s’affronter en ligne sur les Samurai Shodown ou autres King of Fighters…

Cependant, les récents crédits Saoudiens injectés dans la société japonaise auront peut-être donné des ailes à SNK, qui préparerait alors une vraie nouvelle console ? S’il n’est pas interdit de rêver, l’énième machine rétro semble hélas plus plausible.