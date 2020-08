Samurai Shodown (2019) annonce une troisième vague de personnages

Décidément, c’est une mode ! Non, non, ne vous méprenez pas, on ne s’en plaint pas. Loin de la même ! Après tout, le temps qu’on a passé sur cette dernière itération de Samurai Shodown était des plus agréable. Alors apprendre que les 2 dernières vagues de DLC n’étaient pas les dernières et que nous allons a nouveau pouvoir nous plonger dans ce délicieux versus fighter sauce samouraï avec de nouvelles têtes nous enchante au plus haut point.

Commençons évidemment avec l’évidence, la nouvelle nous provient du studio lui-même, SNK. En effet, c’est par le biais d’une simple photo qu’il annonce que le chantier de développement est en marche. Mais qui pourrait bien faire suite aux 10 personnages apparus dans les 2 précédentes vagues de contenu additionnel ? Non, mais sérieusement ! D’autant que ces vagues ont quand même permis l’introduction de 2 personnages issus de collaboration avec d’autres éditeurs : Warden de For Honor avec Ubisoft et Gongsun Li de la série de jeux Honor of Kings avec Tencent.

Et bien, nous nous le demandons aussi. Bon, il y a de la marge, hein ? Apres tout, c’est pas avec la trentaine de persos du dernier volet qu’ils vont couvrir l’intégralité des personnages de la licence (étalée sur 7 épisodes et une poignée de spin-off). Ainsi, il y a fort à prévoir que cette nouvelle vague permette l’entrée d’autres combattants issus de précédents volets et pourquoi pas d’autre collab’ ? Nous, on avoue qu’on apprécierait bien de voir Geralt dans cet épisode (d’autant que le look de cette dernière itération lui irait probablement à merveille), pas vous ?

Quoiqu’il en soit, le développement est en cours et nous pouvons affirmer, Samurai Shodown accueillera de nouvelles têtes dans un futur plus ou moins proche. Attendez-vous un personnage en particulier ? Le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One et même sur Google Stadia.