SoulCalibur VI – Setsuka débarque dans un nouveau DLC

Après Haohmaru, Hilde ou encore 2B c’est au tour de Setsuka de rejoindre le roster de SoulCalibur VI dans un nouveau DLC le 4 août 2020. Troisième personnage du Season Pass 2 et apparue pour la première fois dans SoulCalibur III, elle nous revient plus forte que jamais et prête à venger son maitre tué par Mitsurugi, toujours équipée de son kimono et de son célèbre katana caché dans son ombrelle. Des éléments de personnalisation et son histoire dans le mode Soul Chronicle seront aussi présents dans ce DLC 11. Le DLC 12 est lui aussi annoncé, le Character Creation Set E avec du contenu de personnalisation lié à Tekken, qui saura ravir les fans des personnages de la licence.

En plus de ces deux nouveau DLC , il y a aussi l’annonce d’une nouvelle mise à jour gratuite qui apportera des ajustements sur chaque personnages, des éléments de tenues pour Setsuka, un nouvel épisode pour Grøh ainsi que l’arène Murakumo Shrine Grounds. Beaucoup de nouvelles choses au programme ce mardi pour le jeu de Bandai Namco Entertainment, de quoi nous donner envie de se replonger dans cette grande licence du jeu de baston. Et avec tous les nouveaux éléments de personnalisation disponibles, il sera possible de créer l’avatar de nos rêves.

Le trailer est disponible et nous en montre plus sur les techniques de combat de Setsuka et ainsi qu’un aperçu de toutes les nouveautés apportées par la mise à jour 2.20. SoulCalibur VI a encore de longs jours devant lui et de longues heures de jeu à nous offrir en nous proposant régulièrement des personnages qui enrichissent le roster et le gameplay de cette saga iconique des jeux de combats. Maintenant, on attend avec impatience la révélation du dernier combattant (ou combattante) de ce Season Pass 2.

SoulCalibur VI est toujours disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.