The King of Fighters XV – La date du premier trailer dévoilée avec un logo et des infos

The King of Fighters, l’excellente licence de versus fighting de SNK va remonter sur le ring très prochainement avec un quinzième épisode sobrement intitulé The King of Fighters XV ou KoF XV pour les intimes.

C’est via une courte vidéo que Yasuyuki Oda et Eisuke Ogura, respectivement producteur et directeur créatif sur le jeu, nous en apprennent plus sur cette future bombe de la baston, espérons-le, en tout cas. Logo, teasing de certains personnages, ainsi que l’annonce sur la date de sortie du premier trailer du titre sont donc au programme.

Cette avec une excitation très japonaise (le “hooray!” est déjà culte) qu’on nous annonce donc que cette fameuse première bande-annonce sera diffusée le 7 janvier prochain et si rien n’est communiqué quant à une date de sortie de ce KoF XV, nous mettons notre main à couper que cela arrivera cette même année, soit en 2021.

Aussi, et en attendant d’en voir un peu plus, quelques artworks de personnages nous ont été montrés et pour l’exhaustivité de l’article, mais aussi parce que tout le monde n’est pas forcément intime avec la licence, laissez-nous vous présenter ces castagneurs de l’extrême.

Shun’ei est donc le premier à nous être présenté. Sa première apparition n’est pas si vieille puisqu’elle date du quatorzième épisode et Ogura nous apprend même qu’il sera héros de The King of Fighters XV. Ce qui laisse supposer que le scénario prendra place après les événements de la précédente entrée.

On constate aussi qu’il arbore un look plus “cool” et on nous tease un nouveau panel de mouvements pour ce guerrier qui se dévoilera un peu plus lors du premier trailer.

Puis vient ensuite Kyo qui portera sa célèbre veste noire d’une élégance rare, ainsi que son habituel bandana qui disparaitra néanmoins pour quelques costumes alternatifs.

Ensuite, Benimaru a été un peu retravaillé visuellement. De retour avec sa chemise sans manche à la touche orientale, les fans seront de constater qu’il correspond un peu mieux à l’image qu’ils avaient de lui.

Par ailleurs, on a aussi pu avoir un très très rapide aperçu de Leona et de K, mais sans que des précisions les concernant nous aient été données.

Eisuke Ogura terminera cette courte présentation des personnages en indiquant que la composition des équipes de combattants sera différente de celle de KoF XIV, sans plus de détails malheureusement. Des informations sur ce point précis arriveront surement début d’année prochaine en même temps que le trailer.

Par ailleurs, aucune indication n’a été donnée concernant les supports de sortie de ce bel étalon, mais nous pouvons aisément imaginer que les PlayStaion 5 et Xbox Series X|S, ainsi que le PC se verront offrir chacun une version du jeu. De même que les consoles dites aujourd’hui old-gen. Quid de la Nintendo Switch ?

Enfin, Yasuyuki Oda clôt la vidéo en nous annonçant l’arrivée prochaine du troisième Season Pass de Samurai Shodown, qui verra lui aussi le 7 janvier prochain.