Les différentes déclinaisons de Street Fighter disponibles pour les joueurs

Street Fighter est le titre d’un jeu vidéo de type combat qui a fait fureur à la fin des années 1980 et qui a continué d’enthousiasmer les joueurs au fil du temps. Aujourd’hui encore, il existe différentes déclinaisons de ce divertissement, notamment des machines à sous que vous pourrez retrouver dans une application casino argent réel.

Jeux vidéo Street Fighter

Le jeu vidéo Street Fighter a fait sa sortie en 1987 chez Capcom. Les joueurs ont pu en profiter sur le système d’arcade avec la version 68000 Based. En 1988, il est disponible sur plusieurs supports, à savoir : Amiga ; Atari ST ; ZX Spectrum ; PC-Engine ; MS-DOS. Il faudra attendre encore longtemps avant que le titre ne soit dévoilé sur Jackpot City casino francais ou autre plateforme de jeux en ligne.

Des années plus tard, les nouvelles générations de joueurs ont la joie de s’amuser à ce jeu de combat sur des consoles plus modernes comme la Xbox, la PlayStation, la PlayStation Portable, la Wii ou encore la Nintendo Switch. Diverses versions de ce titre verront également le jour dont Street Fighter II, IV et V, Street Fighter Alpha, Ultra ou encore Arcade Edition. Dans tous les cas, les joueurs connaissent bien l’expression fétiche qui donne le coup d’envoi : « Round 1, Fight! ».

Machines à sous Street Fighter II

Comme tous les meilleurs jeux, ce jeu de combat a eu tellement de succès qu’il a été décliné dans de nombreuses versions, dont les machines à sous. L’une d’entre elles sort du lot, à savoir Street Fighter II que l’on doit au développeur NetEnt. Voici ses principales caractéristiques :

Nombre de rouleaux : 5

Nombre de rangées : 5

Nombre de lignes de paiement : 25

Tours gratuits : oui

RTP ou taux de redistribution : plus de 96 %

Symboles Wild : Oui

La slot machine dédiée à Street Fighter s’inspire largement de l’univers créé par Capcom. Le concept est particulièrement ludique : vous êtes invité à sélectionner un personnage qui devrait combattre un adversaire. 8 personnages sont disponibles, pour être victorieux dans ce duel, il est nécessaire d’obtenir des combinaisons gagnantes. Le truc pour gagner ? Aligner au moins 4 symboles.

Autres machines à sous populaires inspirées de jeux vidéo

Street Fighter n’est pas la première machine à sous inspirée d’un jeu vidéo. Voici quelques slots qui méritent le détour :

Tomber Raider est une slot de Microgaming qui s’inspire des aventures de la fameuse Lara Croft avec ses 5 bobines, ses 3 colonnes et ses 15 lignes de paiement ;

Cloud Quest est un jeu développé par Play’n Go, s’inspirant de l’univers de Final Fantasy (le 7è épisode). Il propose 5 rangées et 5 bobines dont chacune est associée à un thème spécifique ;

Hitman est une machine à sous développée par Microgaming qui est issue du jeu vidéo du même nom et mettant en scène l’agent 47. Elle se caractérise par ses 5 rouleaux et 15 lignes de paiement ;

Call of Duty 4: Modern Warfare est un titre signé par Amaya qui dispose de 5 bobines, 3 rangées et 25 lignes de paiement.

Street Fighter est un jeu de combat qui a marqué de nombreuses générations de gamers. En plus de la version jeu vidéo, les inconditionnels peuvent désormais s’y amuser dans une version machine à sous et prétendre à des gains alléchants.