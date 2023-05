Capcom veut voir tout le monde jouer à Street Fighter 6

C’est peut-être la plus grosse nouveauté de la dernière mouture du plus grand des jeux de versus fighting : Street Fighter 6 se veut accessible à tous. Tout le monde connait cette tradition avec les jeux de combats, particulièrement en multi local, de prendre la manette et faire n’importe quoi avec, et ce faisant, de réussir à porter quelques coups, voire à gagner un match. « La chance du débutant ». C’est une technique qui a cependant ses limites, et qui ne sera amusante que quelques minutes.

Street Fighter 6 a pour ambition de faire jouer « sérieusement » tout un chacun, quel que soit son niveau. Ainsi, son « monde ouvert », le mode World Tour, est en fait un immense tutoriel permettant de croiser différents adversaires qui aideront les joueurs à maîtriser les rudiments du jeu, et même un peu plus. Les contrôles offrent plusieurs modes, dont un dit « dynamique », qui est en fait une sorte de mode facile permettant de s’amuser immédiatement, puisqu’il permet entre autres de lancer des combos grâce à un seul bouton. Un mode qui ne sera disponible qu’en local, et qui permet essentiellement à un débutant de jouer plus sérieusement qu’en faisant n’importe quoi avec la manette : puisque les commandes ne sont plus un obstacle, le joueur peut se concentrer sur sa stratégie…

Régulièrement et depuis quelques semaines, des vidéos « How to play… » (« comment jouer ») paraissent sur les réseaux sociaux. Celles-ci servent bien entendu à la promotion du jeu, mais sont aussi des petites explications des bases du système de jeu à destination des nouveaux joueurs.

Toujours dans cet effort de faire venir à lui-même les joueurs les moins expérimentés, Capcom vient de mettre en ligne un petit questionnaire nous permettant d’identifier le personnage qui collera le mieux au style de jeu que l’on recherche. Avec une série de questions sur notre attitude pendant une partie, et nos attentes quant au combat, le quizz nous dirige vers l’un des membres du roster de Street Fighter 6, ainsi que vers l’un des 3 modes de controles : Classique, Moderne, ou Dynamique.

Rien ne remplacera le feeling en jeu, et la meilleure façon de choisir le combattant qui nous convient le mieux reste encore d’en tester plusieurs. Mais on apprécie les efforts de Capcom qui sont fait à l’endroit du grand public ! Street Fighter 6 arrive dans une grosse semaine maintenant, le 2 juin prochain, sur PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, et PC !