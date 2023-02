Street Fighter Duel – Les combats débutent dans quelques jours !

Si Street Fighter VI est l’une des grosses sorties de l’année, il n’arrivera que le 2 juin 2023 (sauf report…). En attendant, nous allons toutefois pouvoir retrouver Ken, Ryu, Chun-Li et les autres dans un jeu mobile : Street Fighter Duel. Sorti en exclusivité en Chine fin 2020, Street Fighter Duel est un jeu qui mélange combats en 2D, jeu de cartes, et mécaniques de RPG. Bien entendu, les combats du jeu n’auront rien à voir avec les exigences techniques et les combos à rallonge d’un VS fighting classique. Ici, les combats se résolvent avec un système de « tap » sur l’écran tactile du téléphone, voire en « auto ».

On retrouve une histoire de Street Fighter classique, M. Bison, toujours à la tête de Shadaloo, s’est construit une armée de clones de Seth. Alors que Ryu essaie de l’arrêter, il disparait en plein combat… Ken partira à la recherche de son ami, et sur la route, il devra combattre de nombreux ennemis, mais aussi s’allier avec d’autres combattants.

Le joueur devra alors se constituer une équipe de trois « fighters », qui prennent la forme de cartes. Au fur et à mesure de l’histoire et de ses progrès (et de ses achats in-game, évidemment, modèle économique mobile oblige…), le joueur pourra débloquer de nouvelles cartes, des coups spéciaux et autres Super Combos… À noter que plus de 40 personnages, et une trentaine de niveaux issus de la série Street Fighter seront représentés, ainsi, que, classique des jeux de cartes, des variantes inédites (Fashion Chun-Li, Dhalsim Pharaon ou Poison Écolière…).

Le PvP, les matchs entre amis et même la création de guildes sont aussi au programme. Après plus de deux ans d’exploitation en Chine, Capcom et ses partenaires doivent être plutôt satisfaits des performances du jeu pour lui offrir une sortie mondiale… Street Fighter Duel sortira durant ce mois de février sur iOS et Android, les pré-inscriptions sont déjà ouvertes, mais ne semblent hélas pas donner droit à des bonus.