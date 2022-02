Street Fighter 6 – Rollback netcode, Q, et Xbox : ce que veulent les joueurs

Alors qu’on s’attendait à une énième compile ou à un remaster pas vraiment nécessaire, Capcom nous a servi… une énième compile (la Capcom Fighting Collection), mais surtout une annonce surprise : Street Fighter 6 ! La sortie du jeu n’est pas exactement programmée pour tout de suite, Capcom nous ayant déjà donné rendez-vous pour « plus d’infos » cet été, ce qui laisse tout le loisir à la communauté de supputer sur les changements qu’apportera ce prochain numéro. Nous avons écumé les internets pour mesurer les attentes des joueurs, et voici ce qu’il en ressort.

Le rollback netcode

C’est la doléance Numéro Un chez les joueurs. Les jeux de combats trouvent désormais, et depuis quelques années déjà, leur intérêt dans l’e-sport. Si se taper dessus entre copains en jouant en multi-canapé n’a pas perdu de son charme, c’est dans les matchs en ligne que se trouve maintenant le cœur du genre. Et devant le grand Réseau, nous ne sommes pas tous égaux. Les différences de vitesse et la qualité de nos connexions peuvent grandement modifier la qualité des affrontements (un joueur avec une connexion très rapide affrontant un adversaire avec une connexion moins performante pourrait donner lieu à de micro-freezes spécialement désagréables dans le combat, les informations n’étant pas transmises à la même vitesse chez les deux combattants).

Les développeurs essaient alors de mettre en place des outils pour essayer de lisser ces différences : c’est le netcode. Le netcode le plus utilisé est dit « delay netcode » : il installe un décalage forcé entre le moment ou l’instruction est envoyée (quand un joueur presse un bouton) et son exécution à l’écran. De ce fait, que la connexion soit rapide ou lente, tous les mouvements apparaissent avec le même timing à l’écran et l’expérience gagne en fluidité. Une différence de ressenti peut néanmoins apparaître entre le jeu hors ligne et les combats online, et donc entre les entrainements et les véritables combats.

L’une des solutions, c’est le « rollback netcode » : plutôt qu’insérer un retard dans l’exécution, le jeu va « prédire » les mouvements du joueur, de façon à pouvoir les exécuter selon le timing de son adversaire, quelle que soit sa vitesse de connexion (ce qui est assez dingue quand on y pense). Si la demi-seconde précédente, alors que l’adversaire lance une attaque, le joueur est en position de garde, le jeu va parier sur le fait qu’il va conserver cette garde la demi-seconde suivante, et commander l’affichage correspondant. Si à ce moment-là, le joueur en question décide en fait de lancer un contre, le jeu va rembobiner (« rollback ») pour afficher cette nouvelle action. Le tout en un temps suffisamment court pour être invisible aux yeux des joueurs. Du moins théoriquement.

Street Fighter 5 utilise déjà cette technologie, mais les joueurs de haut niveau réclament une amélioration de l’algorithme de prédiction, qui ne serait pas assez fiable en l’état.

De l’importance du casting

On ne voit pas bien comme il serait possible d’oser proposer un Street Fighter 6 sans les figures emblématiques que sont Ken, Ryu, Chun-Li, Bison ou encore Cammy et Akuma. Considérons donc le roster des personnages cultes comme acquis, les inquiétudes des joueurs ne sont pas là. Non, ce qu’ils souhaitent, c’est que le jeu arrive dans une version si ce n’est complète, au moins suffisamment fournie en contenu.

Car si la Champion Edition, dernière version de Street Fighter 5 à avoir été commercialisée, est plutôt généreuse question casting, ce n’était pas le cas de la version originale telle que publiée il y a tout pile six ans, en février 2016. Le jeu ne propose alors à sa sortie que 16 personnages, et il faudra passer à la caisse pour acquérir les DLC proposant des personnages supplémentaires. Quand on voit que le dernier King of Fighter en date sort d’emblée avec trente-neuf personnages jouables, on comprend que les fans de Street Fighter réclament un effort de la part de Capcom !

Et si la quantité est appréciable, cela ne doit pas être au mépris de la qualité. Les joueurs ont donc leurs exigences quant aux combattants qu’ils souhaitent voir apparaître dans ce nouvel épisode. Le nom de Q revient assez souvent. L’homme au masque de fer est ainsi apparu dans Street Fighter III: 3rd Strike, et on ne l’a pas revu depuis… Sean, autre personnage apparu dans Street Fighter III et qui n’a pas été jouable depuis, apparait aussi sur les short-lists des personnages réclamés.

Par ailleurs, on note aussi un enthousiasme général autour du Ryu barbu qu’on peut apercevoir dans le court teaser mis en ligne. Un détail qui montre que la série vieillit avec nous.

Mais aussi…

Street Fighter 5 n’était sorti que sur PC et PlayStation 4, et avait boudé la Xbox One, probablement pour des raisons d’invisibilité totale au Japon, et de succès plus que relatif ailleurs. Des fuites lors de l’affaire de hack des données Capcom, fin 2020, laissaient espérer un spectre plus large des machines qui hébergeraient ce prochain épisode, mais rien n’est moins sûr.

Journalistes et autres « insiders » commencent à faire leurs paris quant à la sortie ou non de Street Fighter 6 sur Xbox Series X|S. Certes, les nouvelles machines Microsoft sont bien plus populaires que celles qui les ont précédées, ce qui devraient inciter les éditeurs à les considérer un peu plus. D’un autre côté, l’EVO, l’un des plus grands tournois de VS fighting du monde, a été acheté par Sony, ce qui pourrait donner lieu à des tractations en arrière-cuisine.

Il faudra patienter jusqu’aux prochaines infos cette été pour en savoir plus de ce côté-là. Ce qui est sûr, c’est que quelles que soient les machines qui accueilleront le jeu, il y a un consensus général pour réclamer le crossplay !

Enfin, dernier « détail », la supercherie du nouveau logo acheté à pas cher sur une banque d’images ne sera pas restée secrète très longtemps, et pour les que les fans continuent de porter les couleurs de leur jeu de baston préféré, il faudra que les artistes à l’œuvre sur Street Fighter 6 dotent le jeu d’une identité visuelle à la hauteur de sa légende. On espère ainsi découvrir un vrai nouveau logo lors des prochains événements autour du jeu…