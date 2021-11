Street Fighter VI en développement ? Capcom parle du futur de la série

Capcom s’est enfin décidé à sortir du bois concernant le mirage Street Fighter VI. Lors du Street Fighter V Champion Edition – Fall Update Luke Showcase (Capcom, toujours roi des noms à rallonge), dédiée à l’arrivée du dernier personnage en DLC de SFV, la firme japonaise a révélé que les équipes de développement pensaient déjà à l’avenir de la série, et que des nouvelles seraient données dès 2022.

Le directeur de la série Takayuki Nakayama a ainsi déclaré :

Pour nous, Street Fighter V a été un projet avec des hauts et des bas, mais grâce à nos fans, nous avons pu accomplir ce que nous visions. Nous, l’équipe de développement, utiliserons cette expérience comme un tremplin pour passer au prochain projet !

« Des hauts et des bas », c’est peu dire, tant SFV a subi la colère des amateurs de baston virtuelle à sa sortie. Jeu mal fini, contenu famélique, politique de micro-transaction abusive… Après le succès insolent de SFIV, son successeur ne commençait pas sa carrière sous les meilleurs auspices. Et pourtant, au fil de nombreux changements et d’ajustements en tout genre, SFV a fini par se faire une place au soleil.

Avouons cependant que cela est aussi certainement dû au manque de concurrence dans le domaine, le genre de la baston 2D étant désormais loin de son âge d’or, malheureusement. Hormis quelques Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Strive ou la machine de guerre Mortal Kombat XI, les dernières années ont été une période de vaches maigres pour les amateurs de combos et de Dragon Punch.

Bien que Capcom n’ait pas encore livré de communiqué officiel sur le sujet Street Fighter VI, le fait que SFVI commence à rôder dans les couloirs de la firme est un secret de polichinelle. Selon certains insiders, sa mise en production aurait été quelque peu retardée suite au départ du producteur historique de la série, Yoshinori Ono.

Cela aurait poussé Capcom à réaliser une cinquième saison pour SFV, plutôt que de mettre en branle sérieusement la machine Street Fighter VI. Les personnages de Rose, Dan, Oro et Akira (tout droit débarquée du cultissime Rival Schools), et du dernier venu Luke, qui arrivera le 30 novembre prochain dans le roster, auraient donc dû initialement faire partie du casting de SFVI, et se seraient retrouvés relégués au rang de DLC pour l’ultime saison de SFV.

Qu’attendre pour l’avenir de la série ? On espère ardemment que Capcom aura appris de ses erreurs, et que les équipes de développement auront les coudées franches pour livrer un vrai jeu du renouveau, et non pas un SFV-turbo-prime-plus-alpha-envoie-la-monnaie. Avant son départ de Capcom, Yoshinori Ono avait déclaré vouloir s’inspirer de Street Fighter 3.3 pour SFVI, afin d’offrir un jeu à la fois plus accueillant et plus technique, avec une nouvelle direction artistique. Croisons les doigts pour que ses souhaits n’aient pas été jetés aux oubliettes.