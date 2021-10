Street Fighter V se bat contre le cancer du sein

Une fois encore le monde vidéoludique se mobilise pour venir en aide à différentes œuvres caritatives. S’il est coutume de parler d’évènements majeurs comme le Zevent qui récolte des fonds au profit de diverses associations, il est important aussi d’applaudir lorsqu’un studio se démarque afin d’aider des gens en difficulté. C’est notamment le cas de Capcom qui profite du mois d’octobre pour se positionner contre le cancer du sein avec une opération coup de poing dans Street Fighter V, à l’aide de skins collectors qui nous fera voir la vie en rose.

Bien que ce ne soit pas la première fois qu’une telle opération de com’ ait déjà été réalisée, on ne peut s’empêcher de souligner le beau geste du studio qui utilise une de ses licences phare pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Ainsi, du 12 octobre jusqu’au 12 novembre, les joueurs auront la possibilité d’obtenir deux costumes exclusifs pour Ryu et Chun-li. Entièrement aux couleurs de l’association, ces deux skins pourront soit être achetés individuellement ou au contraire dans un pack. Une initiative qui nous rappel ce qu’avait fait Overwatch avec Mercy en 2018.

Inutile de préciser que l’entièreté des revenus dégagés de ces ventes sera directement reversée à la Breast Cancer Research Foundation (BCRF). De plus, Capcom précise que peu importe les ventes sur Street Fighter V, le studio s’engage à fournir un don de 25 000$ en plus des recettes de leurs ventes. Un geste salutaire qui vient apporter une grande aide dans cette période difficile comme le souligne Myra Biblowit, présidente et directrice générale de la BCRF :

» Cette année, le cancer du sein est devenu le plus fréquent dans le monde, affectant 2,3 millions de personnes. Le besoin de traitements plus efficaces n’a jamais été aussi grand. Nous sommes reconnaissants de l’opportunité qui nous est offerte de mettre en lumière ce besoin crucial grâce à la large audience de Capcom. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure d’avoir un impact direct et tangible sur l’évolution de la science qui sauve des vies – ensemble. «

Une initiative qui nous rappelle à quel point chaque milieu peut apporter son soutien face à ce genre de problématique. Rappelons qu’en avril dernier sortait aussi Cancer Fighter un jeu vidéo entièrement financé par l’Institut National du Nancer et qui avait pour objectif de sensibiliser les adolescents aux risques de ces maladies.