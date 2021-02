Street fighter V: Champion Edition – Dan lance la saison 5 !

En 2016 sortait Street Fighter V dans un état que beaucoup jugeaient déplorable. Malgré un gameplay au cordeau, cet opus avait été boudé par les fans à cause d’un roster famélique et d’un business model basé sur les DLC qui avait fait scandale. Le titre ayant été sanctionné par la presse et par les joueurs, rien ne laissait présager d’un avenir radieux pour cet épisode. Et pourtant, cinq ans plus tard, la licence se porte mieux que jamais. Le jeu n’a jamais cessé de croître et de s’améliorer, jusqu’à redevenir un incontournable du versus fighting. Il célèbre aujourd’hui son cinquième anniversaire avec un déluge de nouveautés !

On commence les réjouissances de la saison 5 dès aujourd’hui avec l’arrivée officielle de Dan Hibiki, maître du style Saikyo et roi de la provocation. Dan est disponible dans les seasons pass ou peut être acquis séparément. Au menu de l’update gratuite du 22 février 2021 : une nouvelle mécanique de combat appelée “V-Shift”, une nouvelle zone d’entraînement nommée “The Grid Alternative” et un rééquilibrage pour tous les personnages jouables.

Pour ce qui est de la feuille de route de cette saison 5, quatre autres personnages débarqueront bientôt : Rose (printemps 2021), Oro (été 2021), Akira (été 2021), et un dernier encore tenu secret (automne 2021). Au total, vingt-six nouveaux skins et deux nouveaux décors sont également prévus : l’un pour Rose et l’autre pour Akira. Capcom nous a également fait l’honneur de nous dévoiler l’intégralité du contenu des Season Pass proposés pour cette saison 5 :

Le Character Pass (disponible pour 24,99€) contiendra : Les cinq personnages et les couleurs de costume 3 à 10 Cinq Battle Costumes (un pour chaque personnage de la saison 5) Six Titres Le personnage d’Eleven (il s’agit d’un prototype de Twelve qui changera d’apparence à chaque combat et deviendra n’importe quel autre combattant que vous possédez) Des thèmes PS4 Exclusifs et wallpapers Steam



Le Premium Pass (disponible à 39,99€) comprendra : Tout le contenu du Character Pass Vingt-six nouveaux costumes Deux nouvelles arènes de combat Huit Titres 100,000 Fight Money



À ce jour, Street Fighter V: Champion Edition comprend pas moins de 40 combattants, 34 arènes de combat et plus de 200 skins. De quoi satisfaire n’importe quel joueur avide de pugilat. Si vous hésitez encore à vous jeter à corps perdu dans le combat de rue, sachez que le jeu est actuellement disponible pour un essai gratuit des 40 personnages sur PS4 jusqu’au 24 février 2021.