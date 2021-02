Guilty Gear Strive dévoile le dernier personnage de son roster

Depuis vendredi dernier, Guilty Gear Strive a lancé sa bêta ouverte, et avec l’attente qu’il y avait de la part des joueurs, tout ne s’est malheureusement pas déroulé sans mal. Déconnexions à gogo, serveurs hors-ligne pendant plusieurs heures, le début de la bêta était encore une fois un peu chaotique, mais tout est finalement rentré dans l’ordre pour le reste du week-end, avec même une petite compensation pour s’excuser des soucis techniques : une prolongation de la bêta jusqu’au 23 février.

Durant ce week-end, devait être révélé le quinzième et dernier personnage du roster final, et alors que nous espérions énormément voir débarquer Baiken, c’est finalement I-No qui est venue prendre la dernière place disponible. Comme son visuel l’indique au premier coup d’œil, il s’agit d’une musicienne guitariste, que beaucoup de joueurs réclamaient ces derniers mois sur les forums et autres sites communautaires.

Son style de combat se base sur le maniement de son instrument répondant au doux nom de Marlène, et vous le verrez dans le trailer ci-dessous, mais sa technique de déplacement que l’on peut qualifier de “flottante”, en fait un personnage pas forcément simple à appréhender, que vous en soyez aux commandes, ou que vous deviez jouer contre.

Avec I-No, le roster se clôture finalement en beauté, nous permettant de définitivement confirmer la belle diversité de gameplay offert par les personnages sélectionné par Arc System Works. Si vous n’avez pas le loisir de pouvoir tester la bêta se terminant demain, il faudra ensuite attendre la sortie de Guilty Gear Strive le 9 avril 2021 sur PS4/PS5 et PC. Un accès anticipé se profile d’ailleurs déjà pour les joueurs ayant précommandé le jeu, ce qui leur permettra d’accéder au jeu (hors-ligne uniquement) à partir du 6 avril.

Enfin, on vous laisse donc sur le trailer d’I-No dont nous avons trouvé le thème musical parfaitement savoureux !