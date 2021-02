Tekken 7 se prépare à l’arrivée d’une combattante polonaise

On ne parle pas assez souvent de la licence de jeux de combat de Bandai-Namco qu’est Tekken dans nos colonnes, pourtant elle mériterait que l’on s’y attarde un peu plus. Dans l’ombre de Street Fighter ou de Mortal Kombat, la série se porte pourtant à merveille et s’est vu offrir en juin 2017 un Tekken 7 réussi et qui n’a cessé d’évoluer pour le meilleur depuis.

À grand renfort de DLC et de mises à jour, le jeu a pris une autre dimension dans le versus fighting et est l’une des meilleures options à ce jour lorsque l’on veut se la donner entre potes ou même seul. Ce manque de notoriété tient peut-être aussi du fait qu’aucun jeu de la licence n’est sorti depuis un bout de temps et il est clair qu’avec la nouvelle génération maintenant disponible, on aimerait bien voir ce que donnerait un nouveau Tekken.

Mais bon, trêve de commérage et passons à ce qui nous intéresse aujourd’hui. Bandai-Namco vient en effet de teaser via un court trailer l’arrivée prochaine d’une nouvelle combattante polonaise. Nouvelle venue et jamais vue encore dans un jeu de la série, on ne sait que très peu de choses sur elle. Juste qu’elle est Première ministre de son pays et qu’elle compte gagner pour son peuple.

Aussi, il est vrai que ses cheveux cendrés et sa cicatrice à l’œil gauche ont plutôt fait le buzz ces dernières heures, car beaucoup pensent comprendre qu’il s’agirait ni plus ni moins que de Ciri de la saga The Witcher. La chose n’est pas impossible, étant donné qu’on sait que le studio polonais CD Projekt RED est en très bon termes avec l’éditeur Bandai-Namco, puisqu’ils éditent leurs jeux forcément, et que l’on a déjà vu Geralt débarquer dans Soul Calibur VI, autre jeu de baston de la firme japonaise.

Seulement voilà, beaucoup pointent aussi le fait que la cicatrice de cette nouvelle combattante n’a pas la même forme que celle de Ciri, mais ne serait-ce pas là justement pour nous mettre sur une fausse piste ? Après tout, pourquoi cacher avec autant d’insistance le visage de cette nouvelle guerrière ? Nous, on ose y croire, mais si l’espoir est mince, on ne devrait pas attendre longtemps avant d’avoir confirmation ou non de la chose vu que ce 18e DLC pour Tekken 7 arrive au printemps 2021.